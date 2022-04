Ljubljančan z Brača, večni junak Tivolija

V nadaljevanju preberite:

Verjetno ga ni športnika ali trenerja, ki bi tako malo časa uradno deloval v Sloveniji, a bil tako trdno povezan z našo državo. Na Braču rojeni Petar Skansi je v ponedeljek umrl pri 78 letih starosti po dolgotrajni bolezni, v zgodovino košarke se je zapisal kot vrhunski igralec in trener, po mnenju vseh, ki so ga poznali, pa s svojimi 208 centimetri ni bil le visok, ampak tudi velik človek. Danes so ga na njegovo željo pokopali v Ljubljani, kamor se je preselil leta 1984 in po razpadu Jugoslavije poleg hrvaškega dobil tudi slovensko državljanstvo.

Kaj vse je dosegel med bogato kariero, kako je zablestel na SP 1970 v Ljubljani? Kaj je o njem povedal Ivo Daneu in kaj Peter Vilfan? Kako je v Ljubljani združil trenersko delo in poslovno žilico?