Ljubljančani razočarali v Splitu

Košarkarji Cedevite Olimpije so po navdušujoči predstavi v prejšnjem kolu, ko so v polni dvorani Tivoli nadigrali vodilno Crveno zvezdo, tokrat v ligi ABA razočarali – v Splitu so proti domačemu moštvu izgubili s 85:93 (20:25, 47:55, 64:74; Matković 21, Stewart 14, Radović 11, Radičević, Glas, Blažič po 7, Dragić 6, Cobbs 4; Shorter 25, Finderburk, Kalajžić po 14)).

Varovanci trenerja Zorana Martića so bili večino tekme v zaostanku. Rezultat so izenačili v 28. minuti (63:63), a je Split odgovoril z delnim izidom 18:2 in si sredi zadnje četrtine priigral 16 točk naskoka (81:65).

Cedevita Olimpija je Split na prvi tekmi sredo oktobra premagala z 29 točkami razlike, kar je še naprej njena najvišja zmaga v sezoni v regionalni ligi.

Pri zmajih je izstopal Karlo Matković, ki je dosegel 21 točk in zbral 12 skokov, razočarali pa so glavni aduti novega stratega na klopi Cedevite Olimpije. Justin Cobbs je dosegel zgolj štiri točke ob metu 1:5, kapetan Jaka Blažič je vpisal sedem točk (met 3:9), Zoran Dragić pa šest (met 2:8).

Cedevita Olimpija bo naslednji teden obe tekmi igrala doma; v sredo proti Reyer Venezii, v soboto pa z Igokeo.