Luka Dončić bi si zacelil reprezentančno rano z ameriško lovoriko

V nadaljevanju preberite:

Zgolj dva tedna sta ostala do začetka 77. sezone lige NBA, v kateri si bodo Luka Dončić (Dallas Mavericks), Goran Dragić (Chicago Bulls) in Vlatko Čančar (Denver Nuggets) poskušali zaceliti reprezentančne rane. Če se bo ponudila priložnost, bodo naskakovali tudi svoj prvi šampionski naslov v ZDA. To še posebej velja za Dončića, saj je v končnici prejšnjega prvenstva priznal premoč šele poznejšemu prvaku Golden Statu v finalu zahodne konference, vnovič pa bo kandidat za najboljšega košarkarja leta.

Kakšni so njegovi osebni cilji pred začetkom novega prvenstva? Na kaj ga posebej opozarjajo ameriški analitiki? K racionalni igri bi ga morala spodbuditi tudi pomembna sprememba v moštvu. Kakšne načrte ima z njim trener Jason Kidd?