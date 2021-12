Luka Dončić bo raje celil poškodbo

Košarkarji Dallas bodo naslednjo tekmo v NBA igral brez prvega zvezdnika poškodovanega Luke Dončića.

Dallas je sporočil, da bodo v noči na ponedeljek po slovenskem času proti Oklahomi vnovič igrali brez mladega Ljubljančana, ki ima še vedno težave z levim gležnjem. Brez njega na igrišču je Dallas izgubil devet od 12 tekem sezone.

Denver je bil v NBA uspešen v San Antoniu s 127:112. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je za zmagovite goste igral štiri minute in v tem času zgrešil oba meta, v statistiki pa je imel še eno ukraden žogo.

Daleč najboljši igralec tekme v San Antoniu je bil Srb Nikola Jokić, ki je za zmago prispeval 35 točk, 17 skokov in osem podaj. Markus Howard je dodal 21 točk, Monte Morris 19, Bones Hyland in Aaron Gordon pa po 16. Jokić je ob dvojnem dvojčku dobil tudi tehnični napaki, a ni bil izključen, ker druge ni dobil zaradi nešportne poteze, ampak ker se je obesil na obroč med zabijanjem v začetku tretje četrtine pri vodstvu s 83:56.

Denver ima sedaj polovični učinek s po 13 zmagami in porazi ter je na sedmem mestu zahodnega dela lige, mesto nižje je z istim številom izgubljenih tekem in eno zmago manj Dallas.

Košarkarji moštva Golden State niso več na čelu lige, v Philadelphii so jih gostitelji z Joelom Embiidom na čelu (26 točk) premagali s 102:93 za peti poraz v sezoni. Imajo še 21 zmag kot tudi tokrat prosti igralci Phoenix Suns ob izgubljeni tekmi manj.

Pri gostih je Stephen Curry začel obračun z možnostjo, da bi presegel rekordno število trojk v NBA Rayja Allena (2973), manjkalo mu jih je 10. A so ga domači tako dobro pokrivali, da je zadel le trikrat iz 14 poskusov izza črte ter prišel do 18 točk. Iz igre je zadel le šestkrat od dvajsetih metov, a je še vedno zbral več točk od brata Setha Curryja, ki je za Philadelphio dosegel 10 točk.

Najbolj izenačen dvoboj večera je bil tisti, ki se je začel prvi. Los Angeles Clippers je Orlando ugnal s 106:104. Reggie Jackson je spravil v navdušenje domače gledalce, ko je zadel 2,2 sekunde pred koncem. Ob tem je devet od svojih 25 točk nanizal v zadnji četrtini, sedem zaporedoma.

Utah je kar s 123:98 nadigrali Washington in niz zmag podaljšal na sedem. Donovan Mitchell je za slavje vpisal 28 točk, Francoz Rudy Gobert 20 točk in 11 skokov, Hassan Whiteside pa 18 točk in 13 skokov.

Miami je s 118:92 nadigral Chicago, kjer je manjkala kar sedmerica zaradi upoštevanja zdravstvenih koronavirusnih protokolov. Doma sta slavila še Cleveland v dvoboju s Sacramentom s 117:103 in Memphis proti Houstonu s 113:106.