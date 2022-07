Luka Dončić bo vlogo naslovnega junaka prepustil Michaelu Jordanu

Luko Dončića bo na naslovnici videoigre NBA 2K v novi sezoni nasledil Michael Jordan, poročajo ameriški mediji. Kot je zapisal ESPN izbira naslovnega junaka vsako leto skrbi za vroče debate, a letos, ko so se založniki priljubljene videoigre odločili za najboljšega košarkarja vseh časov, naj pretiranih nesoglasij ne bi bilo. Legendarni košarkar Chicago Bulls, Dončić seveda nosi športne copate njegove znamke, bo nasledil zvezdnika Dallasa, ki je bil naslovni junak NBA 2K v lanski sezoni, na voljo so bile tudi posebne izdaje z motivom 75. obletnice lige NBA z legendarnima Kareemom Abdul-Jabbarjem in Dirkom Nowitzkim ter tudi Kevinom Durantom.

NBA 2K23 so napovedali z dramatičnim spotom, ki vključuje nekaj najslavnejših Jordanovih trenutkov iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, ko je bila njegova kariera na vrhuncu. Jordan je v karieri osvojil številne nagrade, bil je novinec leta, šestkrat je bil prvak in petkrat najkoristnejši igralec lige NBA, osvojil je tudi zlato olimpijsko kolajno v Barceloni leta 1992.

NBA2K izhaja od leta 1999, na prvih petih naslovnicah pa se je pojavil takratni zvezdnik Philadelphia 76ers Allen Iverson. Od leta 2003 uradno upokojeni Jordan je bil že trikrat na naslovnici NBA 2K, nazadnje ob izidu posebne izdaje igre leta 2016.