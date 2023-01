Luka Dončić brez izbire, preprosto je moral zadeti trojko

V nadaljevanju preberite:

V prejšnjih dveh sezonah so košarkarji Dallasa v seštevku odigrali štiri podaljške v dvobojih lige NBA in zmagali le enkrat. V prvih 42 nastopih v novem prvenstvu so morali petkrat ostati na igrišču za dodatnih pet minut in trikrat izgubili, na gostovanju pri LA Lakers pa so doživeli pravo katarzo. Tekmece iz Los Angelesa so ugnali s 119:115 šele po dveh podaljških. Luka Dončić je prebil na parketu kar 53 minut in jih temeljito izkoristil z desetim trojnim dvojčkom v sezoni, že 56. pod ameriškimi obroči.

ledalci v dvorani Crypto.com so vznemirjeno pričakovali Ljubljančanov dvoboj z legendo domačega moštva LeBronom Jamesom, dobili pa so veliko več. S čim vse so gostitelji presenetili Dončića in kako jim je odgovoril? Zakaj je bila napaka Jezernikov tako očitna?

Več v članku.