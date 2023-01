Vodita James in Durant, Dončić tik za najboljšimi

Ameriška košarkarska zvezdnika LeBron James in Kevin Durant še naprej vodita v glasovanju za letošnjo tekmo All-Star NBA, ki bo v noči z 19. na 20. februar v Salt Lake Cityju. James (LA Lakers) je doslej prejel največ glasov med vsemi, in sicer 4.825.229. Na zahodu mu sledita najboljša med branilci Stephen Curry (Golden State) s 3.901.808 in Luka Dončić (Dallas) s 3.649.647 glasovi.

Za Ljubljančanom je na zahodu še Nikola Jokić (Denver) s 3.441.893 glasovi, vsi drugi so jih prejeli manj kot tri milijone. Nad 2,5 milijona glasov sta jih zbrala še Anthony Davis (LA Lakers) in Zion Williamson (New Orleans).

Na vzhodu je na vrhu Durant (Brooklyn) s 4.509.238 glasovi, tesno mu sledi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) s 4.467.306. Nad mejo treh milijonov so še Jayson Tatum (Boston) s 3.281.124, Joel Embiid (Philadelphia) s 3.248.733 in najboljši med branilci Kyrie Irving (Brooklyn) s 3.024.833 glasovi. Le še Donovan Mitchell (Cleveland) je z vzhodne konference presegel mejo 2,5 milijona glasov.

Naslednji delni izidi bodo znani naslednji četrtek, glasovanje pa bo potekalo do 21. januarja. Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov, drugo polovico pri izboru začetnih peterk pa v enakem razmerju določajo igralci lige in novinarji, ki spremljajo ligo NBA.