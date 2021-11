Luka Dončić do trojnega dvojčka, Dallas do devetega poraza

Niti trojni dvojček Luke Dončića (25 točk, 10 skokov in 10 asistenc) Dallasu ni bil dovolj za zmago. Clevelland je bil ob popolnoma razglašenimi Teksašani prepričljivo boljši s 114:96. Dončić je v 33 minutah zadel še sedem trojk ob enajstih metih.

Ljubljančan je ob zaostanku 30 točk (72:102) odšel z igrišča že osem minut pred koncem. Rezervisti so celo omilili visok poraz.

Cleveland je izgubil šest zaporednih tekem proti Dallasu.

Uvodne minute niso kazale na Dallasov polom. Luka Dončić je začel v velikem slogu z dvema trojkama, kmalu je zadel še trojko za vodstvo z 19:14, nato pa se je ustavilo. Cleveland je z delnim izidom 16:4 prišel do preobrata (23:30), v katerem se je razigral Kevin Love z nizom sedmih točk – skupaj je sicer dosegel le 10 točk – in do konca tekme je le še stopnjeval ritem ter Dallasu ni dopustil, da bi se vrnil v igro.

Reggie Bullock, Moses Brown (9) in Jalen Brunson (13) so drugi polčas le nemo opazovali Clevelandov šov. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Pri Clevelandu sta bila najboljša strelca Jarrett Allen z 28 točkami (14 skokov) in Finec Lauri Markkanen s 24 točkami (8 skokov). Drugi najboljši Dallasov strelec je bil Dorian Finney-Smith s 14 točkami.

Vlatko Čančar je pri Denverjevi zmagi proti Miamiju s 120:111 igral štiri minute in ni dosegel točke.