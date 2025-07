Tekme lige NBA tudi na evropskih tleh

Tekme severnoameriške košarkarske lige NBA, kjer igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, bodo letos potekale tudi na stari celini. Vodstvo lige je sporočilo, da bomo lahko najboljše košarkarje na delu gledali v Londonu in Berlinu, kjer se bosta pomerila Memphis Grizzlies in Orlando Magic.

Generalni sekretar lige NBA George Aivazoglou je povedal, da odločitev o selitvi tekem v Evropo »odraža neverjeten zagon in zanimanje za košarko NBA v Franciji, Nemčiji, Združenem kraljestvu in po vsej regiji«. Prav tako sporoča, da bo liga na evropskih tleh gostovala tudi v letih 2027 in 2028, ko bosta tekme gostila še Pariz in Manchester.

Nazadnje je bila smetana severnoameriške košarkarske lige v Evropi leta 2019, ko sta se v Londonu srečala Washington Wizards in New York Knicks. Pogosto tu gostuje tudi liga ameriškega nogometa NFL, ki London obiskuje vse od leta 2007, letos pa se bosta Indianapolis Colts in Atlanta Falcons srečala v Berlinu.