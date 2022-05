Luka Dončić in soigralci z odlično igro ujeli Phoenix

Košarkarji Dallasa so učinkovito izkoristili obe tekmi drugega kroga končnice v svoji dvorani in rezultat dvoboja s Phoenixom izenačili na 2:2. Izjemno zanimiv košarkarski duel na štiri zmage je torej znova popolnoma odprt, odločen pa bo še ta teden. Naslednja tekma bo v sredo zjutraj (4.00) v Phoenixu.

Tudi v četrti tekmi (111:101) je bil prvi mož Teksašanov slovenski as Luka Dončić, ki je vnovič deloval zelo timsko, zbral je enajst asistenc, ni pa bil med najbolj razpoloženimi strelci večera. Ljubljančan je zbral 24 točk (za dve 8:15, trojke 1:10, prosti meti 7:8), 7 skokov, 11 asistenc in 3 ukradene žoge v 36 minutah v majici Dallasa.

Prerešetali so jih s trojkami

Izpostaviti velja še dve Dallasovi imeni v dramatičnem dvoboju: Dorian Finney-Smith je za Dallas prispeval 24 točk (trojke 8:12), Jalen Brunson pa 18. V majici Phoenixa je najmočneje opozoril nase Devin Booker, ki je v 43 minutah igre prispeval 35 točk (za dve 7:16, trojke 3:6, prosti meti 12:13).

Dallas je vodil skoraj vso tekmo. Potem ko je Phoenix povedel s 5:0, so gostitelji zasukali izid na 10:8, odtlej pa vodstva niso več izpustili iz svojih rok. V prvi četrtini so vodili že za 13 točk (34:21), nato tudi za 17 (46:29), Phoenix pa se je najbolj približal pri rezultatu 89:83 za Dallas.

Domači so dobili trojke, ki so bile odločilna prvina večera – metali so jih 20:44 (45 %) proti razmerju 9:25 (36 %), ki ga je ustvaril Phoenix. Slednji pa je dobil skok (44:37). Peta tekma v Phoenixu bo v sredo ob 4. uri zjutraj po slovenskem času, šesta pa v četrtek ob 2. uri v Dallasu.