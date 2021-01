Luka Dončić je kot Bird, Magic ali James

Dallasu v NBA ne gre vse po načrtih, eden od redkih, ki vzdržuje visoko raven igre, je Luka Dončić. Slovenski zvezdnik v košarkarski meki je vedno hvaležna tema, saj ima pri 21 letih in šele v tretji sezoni že status superzvezdnika.



Dončića obožuje tudi njegov trener Rick Carlisle, ki venomer poudarja, kakšen biser je Ljubljančan in ga primerja z velikani košarke. V pogovoru za ESPN je povedal, da je Luko že prej videl kot igralca, ki bo imel kot branilec osrednjo vlogo.



»Imel sem občutek, da bi Dončić lahko igral osrednjega branilca, saj je križanec med Magicom in Birdom,« je prvega strelca teksaškega moštva primerjal z legendarnima igralcema Magicom Johnsonom in Larryjem Birdom. Z Bostonovo legendo je Carlisle skupaj igral tri leta.



»Kadarkoli lahko vidite nekaj posebnega, česar še niste videli. Takšen občutek sem imel, ko sem gledal Larryja in Magica. Da, tudi LeBron James je tak, vsi ti fantje lahko na igrišču naredijo vse,« je trener v imenitno družbo uvrstil Slovenca.

