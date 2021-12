Luka Dončić je pognal Dallasov stroj prek 38 let starega rekorda

V nadaljevanju preberite:

Po črnem obdobju s petimi porazi v šestih dvobojih so košarkarji Dallasa že kar hrepeneli po dobri predstavi in 11. zmagi v novi sezoni lige NBA. Na svoj račun so prišli v soočenju z New Orleansom, ki med čakanjem na okrevanje svojega prvega zvezdnika Ziona Williamsona po poletni operaciji stopala tava na predzadnjem mestu v zahodni konferenci. Naloga Luke Dončića in soborcev je bila celo lažja, kot so pričakovali, vseeno pa jim je bila v poduk. Kaj so ugotovili?