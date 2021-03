Luka Dončić na drugačni tekmi vseh zvezd

Luka Dončić je redni udeleženec tekme All Star. FOTO: Kyle Terada/USA Today Sports

Luka Dončič je vselej deležen velike pozornosti. FOTO: Quinn Harris/USA Today Sports

Slovenski košarkarski zvezdnikbo letos še tretjič v prav toliko letih del tekme vseh zvezd severnoameriške lige NBA. Drugič bo del elitne druščine oziroma glavnega dvoboja. Na sporedu bo v noči z nedelje na ponedeljek od 2. ure naprej v Atlanti, celoten dogodek pa bo letos precej drugačen.V prvi vrsti je še vedno prisotna pandemija novega koronavirusa, ki v ZDA v zadnjem letu dni ni prizanesla tako rekoč nikomur. Najmočnejša košarkarska liga se v tej sezoni spopada s številnimi prestavljenimi tekmami, teh je bilo do tega trenutka po uradni statistiki NBA kar 31.Vodstvo lige je že pred začetkom sezone rezerviralo pet prostih dni za različne scenarije, na koncu pa se je odločila za med igralci najmanj priljubljenim scenarijem, izvedbo tekme vseh zvezd. Večina igralcev je odločitvi nasprotovala, nenazadnje tudi zvezdnik Los Angeles Lakers,. Slednji je tako kot kar nekaj njegovih stanovskih kolegov na vrhu piramide zvezdništva v NBA izrazil zaskrbljenost, da v natrpanem urniku ter obdobju, ko v dvoranah ni gledalcev oziroma jih je zelo malo, vodstvo razmišlja o takšnem dogodku.Komisar ligeje v izjavi, naslovljeni na igralce in javnost, večkrat spregovoril o tem, da je tekma pravzaprav namenjena navijačem, ter da lahko tudi v zahtevnih časih takšno srečanje zvezdnikov blagodejno vpliva tako na ligo, navijače kot igralce. Obenem pa ne gre zanemariti niti dobrodelne note, saj bodo različnim ustanovam namenili skoraj 2,5 milijona evrov.V zadnjih tednih je polemika organizacije tekmovanja vseeno malce potihnila, v ospredje pa so prišle same aktivnosti, ki jim tokrat ne bo namenjen celoten konec tedna, temveč zgolj en dan. Tako bodo v noči z nedelje na ponedeljek izvedli tako tekmovanje v košarkarskih veščinah, v zabijanju, metanju trojk ter nato še glavni spopad ekip LeBrona Jamesa inZvezdnik Brooklyn Nets zaradi poškodbe ne bo sodeloval na dogodku, je pa v noči s četrtka na danes poleg Jamesa, ki je znova dobil največ glasov navijačev, izbral ekipo. V moštvu zvezdnika lanskih prvakov Lakers bodo nastopili(Milwaukee),(Golden State),(Denver) in Dončić. Slednji je letos prejel četrto najvišje število glasov navijačev v zahodni konferenci, dovolj, da se je znova znašel v prvi peterki.Ob Jamesu in Dončiću so v ekipi pristali še(Boston),(LA Clippers),(Utah),(Phoenix),(Indiana),(Philadelphia) in. Predvsem primerjave s slednjim, zvezdnikom Portland Trail Blazers, so v ZDA povzročile številne polemike strokovnjakov, ali si Dončić sploh zasluži mesto v prvi peterki.Lillard je zelo uspešen s Portlandom (21-14), obenem pa ta že nekaj časa igra brez drugega zvezdnika. Vseeno tudi Dončićeve številke in dvig forme Dallasa (18-16) govorita v prid selekciji slovenskega zvezdnika v prvo peterko LeBronove ekipe. Dončić v tej sezoni v povprečju za letos precej manj napadalno učinkovite Mavericks kot lani daje 28,6 točke, 8,4 skoka ter 9 podaj na tekmo, Lillard pa 29,8 točke, 4,3 skoka ter 8 podaj.Zdaj bosta skupaj v moštvu igrala proti ekipi Kevina Duranta. V njej je glavnega protagonista, ki je dobil največ glasov na vzhodu, zamenjal(Boston). Ob njem bodo v prvi peterki še(Washington),(Brooklyn),(LA Clippers) in(Philadelphia).Preostali del ekipe sestavljajo(Brooklyn),(Chicago),(Utah),(New York),(Orlando),(New Orleans) in(Phoenix).Dončić se bo letos najprej poskusil v tekmovanju košarkarskih veščin, ki bo na sporedu ob 23. uri po slovenskem času, sledi metanje trojk (pol ure čez polnoč), tekma pa se bo začela ob 2. uri zjutraj v noči na ponedeljek. Med polčasom bo na vrsti še tekmovanje v zabijanju.Format tekmovanja je isti kot lansko leto. Igralci obeh ekip bodo tekmovali v vsaki četrtini posebej, zmagovalec pa bo v dobrodelne namene izbranim institucijam namenil večji kos dobrodelne pogače. Vsaka četrtina se bo začela z ničle in trajala 12 minut, najboljši seštevek po treh četrtinah pa bo določil izhodiščno točko za zadnjo četrtino. V njej bodo igrali še dodatnih 24 točk v čast ene od številk preminulega zvezdnika