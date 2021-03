Luka Dončić obležal v bolniški postelji, izognil pa se je koronavirusu

Slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića drugič zapored ni bilo pod koši in žarometi lige NBA in v drugo je njegov Dallas ostal brez zmage. Tokrat so bili boljši Pelikani iz New Orleansa s 102:93 (Williamson 39; Hardaway 30, Brunson 24). Na igrišču med poraženci ni bilo niti latvijskega asa Kristapsa Porziginsa, po besedah iz kluba gre za poškodbo.



Za marsikoga med navzočimi na novinarski konferenci pa je bila presenetljiva odsotnost slovenskega aduta moštva, Rick Carlisle, trener Dallasa, je obrazložil: »Zaradi bolezni, pri kateri pa ni koronavirusa, Luka danes ni mogel igrati. Ne počuti se dobro.« Ob tem je dodal: »Zaenkrat je zgodaj napovedati, če gre za krajšo ali daljšo odsotnost. Upamo, pravzaprav verjamemo, da ni kaj hujšega. To je vse, kar vam lahko zdaj povem o njem.«

