Luka Dončić oslabljen Denver pometel z jubilejnim dosežkom

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA v domači dvorani brez težav premagali oslabljeni Denver, pri katerem so manjkali najkoristnejši igralec minulih dveh sezon Nikola Jokić, Jamal Murray (oba sta v karanteni) in Aaron Gordon. Luka Dončić ni pokazal milosti za tako nekonkurenčne tekmece in je s svojim jubilejnim 50. trojnim dvojčkom – 33 točk, 12 skokov in 11 asistenc – zrežiral zmago Teksašanov s 127:99. Pri gostih je slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral 22 minut in dosegel osem točk, dve asistenci in skok.

Dončić se je še lovil v prvi četrtini, v kateri je dosegel le pet točk, ob vrnitvi na parket sredi druge četrtine pa se je začel njegov ples, ki ga je trener Jason Kidd ustavil sedem minut pred koncem pri izidu 117:88.

Luka Dončić je na 278. tekmi v ligi NBA dosegel 50. trojni dvojček, legendarni Magic Johnson je za ta mejnik potreboval tekmo več. Dosegel ga je z desetim skokom 65 sekund po začetku zadnje četrtine na svoji 278. tekmi v ligi in dvignil na noge gledalce, saj je postal šele drugi triindvajsetletnik, ki je dosegel 50 trojnih dvojčkov ob Oscarju Robertsononu. Ta je 50. trojni dvojček dosegel na 111. tekmi in je bil tedaj 221 dni mlajši od slovenskega zvezdnika. Ta je sedaj drugi najhitrejši, ki mu je uspelo priti do številke petdeset, za eno tekmo je prehitel legendarnega Magica Johnsona (279).

Saša Dončić (levo), oče Luke Dončića, in predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec sta dopolnila slovenski večer v Dallasu. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Prav nič razlogov za veselje ni imel Goran Dragić. Chicago je v domači dvorani izgubil s 107:108 proti Orlandu. Dragić je v 16 minutah zadel le en prosti met ob štirih podajah in dveh skokih.

Goran Dragić bo čim prej pozabil tekmo proti Orlandu. FOTO: Kamil Krzaczynski/Usa Today Sports