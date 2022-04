Luka Dončić po vrnitvi: Malo sem utrujen, toda počutim se odlično

Luka Dončić se je vrnil na parket košarkarske lige NBA, tudi v svoji prvi tekmi letošnje končnice pa je potrdil, kako veliko pomeni v igri Dallasa. Teksašani so resda izgubili na gostovanju pri Utahu z 99:100, skupni izid v seriji na štiri zmage je tako 2:2. Naslednja tekma bo v torek ob 3.30 po slovenskem času v Dallasu.

Ljubljančan je zbral ob svoji vrnitvi na parket 30 točk (za dve 7:11, trojke 4:10, prosti meti 4:4), 10 skokov, 4 podaje in 4 izgubljene žoge v 33 minutah igre, po tekmi je bil opazno utrujen, nezadovoljen s sodniškim kriterijem – Utah je metal 42 prostih metov, Dallas le 23! –, toda vesel, ker se je naposled vrnil v akcijo, pri čemer ni čutil posledic poškodbe mečne mišice.

Dallas je imel v končnici vse v svojih rokah

»Na začetku sem seveda pomislil tudi na omenjeno mišico, toda potem iz minute v minuto manj in je bilo glede tega vse v redu, to ni vplivalo na mojo igro. Malo sem utrujen, toda počutim se odlično. Vesel sem, da sem se vrnil, gre za končnico, kaj je lahko lepšega, kot igrati košarko v končnici?« je zatrdil Luka Dončić in opisal tudi zadnji met za zmago: »Morali bi ga izvesti bolje. Morda bi moral še malo dlje držati žogo in si priigrati boljši met, toda to je težko ocenjevati.«

Tekma je bila zelo izenačena in polna zasukov. Dallas je denimo v prvi četrtini vodil z 8 točkami, Utah si je nabral prednost plus 16 v drugi, tretja četrtina se je končala z rezultatom 78:81 za Dallas, ki je nato vodil tudi z 99:95, a izgubil z izidom 99:100.

»Gremo naprej, vse je še odprto. Luka Dončić? Prav to smo želeli – da se namreč Luka vrne v pravi formi oziroma povsem telesno pripravljen. Da se počuti odlično in brez misli na poškodbo mišice. Bil je odličen, postavil nas je v položaj, da bi lahko zmagali, v torek bo še bolje,« je ocenil Dallasov trener Jason Kidd.

Ljubljančana so vseskozi tesno pokrivali. FOTO: Chris Nicoll/Usa Today Sports

Aktiven je bil tudi Goran Dragić, toda Ljubljančanu in njegovi ekipi Brooklyn ne kaže najbolje. Po porazu s 103:109 proti Bostonu zaostajajo že z 0:3, naslednjo tekmo bodo igrali v torek ob 1.00. Dragić je v zadnji tekmi igral 8 minut, v tem času pa enkrat vrgel za dve točki (0:1) ter zbral po en skok in podaj ter jima dodal dve izgubljeni žogi.