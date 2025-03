Luka Dončić razkril, kaj mu daje gorivo; nora trojka Curryja (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z 32 točkami, 12 podajami in sedmimi skoki popeljal Los Angeles Lakers do prestižne zmage po podaljšku s 113:109 nad New York Knicks. LeBron James je k osmi zaporedni zmagi Jezernikov dodal 31 točk.

Slovenec je zablestel v začetku podaljška, ko je z dvema metoma preko Karla Anthonyja Townsa za vodstvo domačih s 104:99 tekmece prisilil v minuto odmora, skupno pa je v statistiko v malo več kot 43 minutah na parketu dodal še štiri ukradene žoge ter pet izgubljenih.

»Zlasti proti koncu tekme in podaljšku je bila ključna naša agresivnost v obrambi. Zaustavili smo nalet tekmeca in nato le igrali košarko,« je dejal Dončić v pogovoru na parketu po svojem desetem nastopu v dresu kalifornijske ekipe.

»Res sem utrujen, igrali smo proti odlični ekipi z odličnimi igralci, tekma je bila težka. Zdaj smo pri osmih zaporednih zmagah in vsaka tekma je za nas bitka,« je dodal Slovenec za TNT Sports.

Newyorčani niso mogli ustaviti Dončića. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Na vprašanje, kaj mu daje gorivo, elan za te prelomne trenutke na tekmah, je 26-letnik odvrnil, da v njih najbolj uživa. »Ne vem, rad imam pomembne trenutke, dobro mi je uspelo začeti podaljšek in ekipo popeljati v prednost, dobro smo zaigrali v obrambi. Imamo odlično ekipo, dobre igralce in počasi s soigralci gradimo kemijo. Vesel sem, da sem del tega,« je sklenil Dončić.

Prvi strelec gostov je bil Jalen Brunson z 39 točkami, ki pa si je proti koncu podaljška zvil gleženj in moral tekmo predčasno končati.

Naslednja tekma Jezernike čaka v soboto, ko bodo začeli niz štirih tekem v gosteh pri prvaku Bostonu.

Na preostalih tekmah se je zvezdnik Stephen Curry izkazal s spektakularnim metom za tri točke ob tesni zmagi njegovih Golden State Warriors proti Brooklyn Nets s 121:119.