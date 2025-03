Cleveland ducat tekem pred koncem kot prvi že v končnici

Košarkarji Clevelanda so si po zmagi nad Miamijem s 112:107 že izbojevali nastop v končnici lige NBA. Zasedba iz Ohia je z razmerjem zmag in porazov 52-10 tudi najboljša v vzhodni konferenci, v zahodni vodi Oklahoma City (51-11). Denver je doma ugnal Sacramento s 116:110, Slovenec Vlatko Čančar po odločitvi trenerja ni igral.

Konjeniki so v dvoboju z vročico dosegli dvanajsto zmago v nizu in si dvajset tekem pred koncem rednega dela že izborili mesto v končnici. Zadnji poraz so doživeli 5. februarja, ko so klonili proti Bostonu, od tedaj naprej pa meljejo svoje tekmece.

Na današnji tekmi je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell s 26 točkami, izkazal pa se je tudi Evan Mobley s 16 točkami in 13 skoki. Bam Adebayo je za ekipo s Floride dosegel 34 točk, 12 skokov in pet asistenc.

Denver, trenutno tretja ekipa v zahodni konferenci, pred njo sta le Oklahoma (51-11) in Los Angeles Lakers (39-21) slovenskega košarkarja Luke Dončića, je bil boljši od Sacramenta. Pri domači zasedbi je bil strelsko najbolj razpoložen Russell Westbrook s 25 točkami. Jamal Murray je dodal 24 točk in osem podaj, Srb Nikola Jokić pa je prispeval 22 točk, 15 skokov in šest podaj.

Rekonvalescent Čančar je bil na klopi domače ekipe, a ni dobil priložnosti za dokazovanje. Pri kalifornijski ekipi je bil najbolj učinkovit DeMar DeRozan s 35 točkami.

Nekdanji Dončićev klub Dallas je v gosteh klonil proti Milwaukeeju s 107:137. Blestela sta Damian Lillard s 34 in Grk Giannis Antetokounmpo z 32 točkami.

Oklahoma City je v Memphisu zmagala s 120:103, prvo ime dvoboja je bil Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander z 41 točkami in osmimi podajami.

Boston je na krilih Paytona Pritcharda in Derricka Whita ugnal Portland s 128:118. Prvi je dosegel 43 točk in deset skokov, drugi pa 41 točk.

Minnesota je zmagala v Charlottu s 125:110, Washington je doma ugnal Utah s 125:122, Los Angels Clippers pa Detroit s 123:115. Na zadnji tekmi se je izkazal James Harden s 50 točkami, petimi podajami in štirimi skoki.

Dončićevi jezerniki bodo v noči na petek gostili New York, Čančarjev Denver pa se bo dan kasneje doma pomeril s Phoenixom.