Luka Dončić si je v večeru brez obramb dal strelskega duška

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA prišli do nove zmage, na domačem parketu so bili s 144:126 boljši od Los Angeles Clippers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je spet blestel v dresu teksaške zasedbe in zbral 44 točk, šest podaj in šest skokov.

Za Dallas je to sedma zmaga v letošnji sezoni, s čimer je trenutno na drugem mestu zahodne konference le za prvakom Denverjem. Tekma je štela tudi za medsezonski turnir lige, kjer Dallas igra v zahodni skupini B in je zdaj pri eni zmagi in porazu.

Zasedbo iz Teksasa je s 44 točkami znova vodil slovenski as. Ta je tokrat zadel 17 od 21 metov iz igre, iz devetih poskusov za tri točke pa je bil natančen šestkrat. Dobro je bil strelsko razpoložen tudi Kyrie Irving, ki je dosegel 27 točk, Tim Hardaway ml. pa 17.

Dallas je odločilno razliko proti ekipi iz mesta angelov naredil v drugi četrtini, ki jo je dobil s 47:18. K temu je pripomogel tudi Dončić, ki je 27 svojih točk dosegel v prvem polčasu.

Mavericks bodo v nedeljo v New Orleansu začeli serijo štirih gostovanj.