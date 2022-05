Luka Dončić se bo po počitnicah vrnil še boljši za nove podvige

Z odličnimi predstavami si je Luka Dončić podaljšal košarkarsko sezono za poldrugi mesec in v karieri podvojil skupno število odigranih tekem v končnici lige NBA, a tako kot vsak ambiciozen športnik je deloval razočarano, ker se njegovo moštvo ni prebilo do naslova prvaka. Dallas je v San Franciscu izgubil peto tekmo z Golden Statom s 110:120 in izpadel z 1:4 v zmagah, Stephen Curry pa je prejel trofejo za najboljšega igralca finala zahodne konference, ki so jo letos podelili prvič in poimenovali po legendarnem Magicu Johnsonu.

Kaj ga je še posebej potrdlo ob odločilnem porazu? S čim sta z Wiltom Chamberlainom edina v zgodovini končnic lige NBA? Kaj Ljubljančan meni o svoji igri v obrambi, ki redno ostaja v sencii izjemnih napadalnih številk.