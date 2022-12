Luka Dončić tudi letos obdaril bolne otroke

Zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA in ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić je tudi letos izpeljal donacijo igrač za otroke, ki bodo božične in novoletne praznike preživeli v bolnišnici, so sporočili iz fundacije, ki nosi njegovo ime. Trikratni član ekipe All-Star lige NBA je najprej poskrbel za presenečenje bolnikov iz Bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični, kjer so jim darila dostavili v sredo. Danes pa so darila prejeli še otroci na Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Dončić je praznično obdarovanje razširil tudi izven meja Slovenije in vključil otroke iz Dallasa, svojega nadomestnega doma. Prejšnji teden je z darili in praznično zabavo presenetil več sto bolnikov, ki se zdravijo v otroški bolnišnici Scottish Rite Hospital for Children v Dallasu. Letos je fundacija približno 350 otrok v Dallasu in obeh bolnišnicah v Sloveniji razveselila s posebej izbranimi darili in presenečenji, prilagojenimi starosti vsakega otroka. »Namen obdarovanja je bil vrniti nasmeh na obraze vseh otrok, ki morajo praznike žal preživeti v bolniški postelji.

Ker ima Luka zaradi tekem zelo natrpan urnik, je bila na obdarovanju v obeh bolnišnicah v Sloveniji prisotna njegova izbranka Anamarija, ki je v imenu Fundacije Luka Dončić tudi preživljala čas z otroki,« so sporočili iz fundacije. »Upam, da jim bo to pričaralo nasmeh na obraz in jih razveselilo,« pa je sporočil Dončić. »So pogumni in močni, zato želim, da vedo, da med prazniki mislim nanje in da si želim, da bi se čim prej vrnili v svoje domove. V novem letu 2023 pa jim želim vse najboljše.«