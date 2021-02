Luka Dončić ne zmore vsega sam

Goran Dragič se je vrnil po treh tekmah. FOTO: Sarah Stier/AFP



Dragić zadel le en met

Izidi NBA

je v Dallasu s trojko 1,6 sekunde pred koncem odločil zmagovalca in podaljšal niz brez zmage domačih košarkarjev v NBA na šest tekem. Phoenix je zmagal s 109:108.zadnjega meta ni zadel, a je dosegel 25 točk in še dodal 8 podaj in 5 skokov v 38 minutah.Tudi Miami ob vrnitvipo treh tekmah ni imel sreče. V podaljšku ga je premagal Charlotte s 129:121. Dragić je v 25 minutah dosegel le 3 točke, 8 podaj in 7 skokov.Tudi v drugem dvoboju Dallasa in Phoenixa v dveh dnevih je bil osrednji mož tekem, ki je imel v Bookerju veliko pomoč. Ta je zgrešil prve štiri mete izza črte, a je v zadnji četrtini naravnal »merilne naprave« in dosegel 13 od 24 točk.Gostje so v zadnji četrtini obkrožali in stiskali Dončića ter mu dovolili vsega štiri točke.Dallas bo v četrtek gostoval v Atlanti, nato pa ga čaka sedem zaporednih domačih tekem. Toda v American Airlines Centru je v tej sezoni le dvakrat premagal tekmeca, šestkrat pa je izgubil.je Miamiju nasul 36 točk, od tega 27 z metom za tri točke. Toda Miami je zapravil nemogoče. Ko jetri minute pred koncem zadel trojko za Miamijevo vodstvo s 111:101, je malokdo v domačem taboru pričakoval, da se bo Charlotte vrnil. Monk je s trojko zapeljal tekmo v podaljšek, v katerem so bili gostje bolj sveži in razpoloženi.Dragić nikakor ni ujel ritma v napadu, saj je iz trinajstih metov zadel le enega – za tri točke. V četrtek bo v Miamiju gostoval Washington.(Dončić 25 – met 19:7, za tri 4:1, prosti meti 11:10, 8 podaj in 5 skokov v 38 minutah, Richardson 24, Porzingis 19 in 10 skokov, Hardaway 18, Brunson 11, Finney Smith 5, Cauley Stein 4, Kleber 2; Paul 34 – 20:14, za tri 7:4, 9 skokov in 9 podaj, Booker 24, Kaminsky 11, Johnson, Bridges in Ayton (17 skokov) po 10, Galloway 6, Moore in Crowder po 2.(Butler 25 in 9 skokov, Adebayo 23 in 9 skokov, Strus 19, Robinson 16, Olynyk in Herro po 11, Iguodala 9, Achiuwa 4, Dragić 3met iz igre 9:1, za tri 4:1, 8 podaj in 7 skokov v 25 minutah; Monk 36 – met 18:11, za tri 13:9), Graham 24, Zeller (12 skokov) in Hayward po 19, Ball 14, Bridges 7, Washington 6, Martin 4.Cleveland : Minnesota 100:98 Sexton 26, Allen 23 in 18 skokov, Garland 19 in 11 podaj; Russell 18, Edwards 13).(Markkanen 30, LaVine 21; Randle 23, 11 skokov in 7 podaj, Burks 18).(Holiday 22, Portis 21, G. Antetokounmpo 18; Little 30, Lillard 17).(Ingram 20, Williamson 17 in 8 skokov, Hart 15 in 13 skokov; Fox 38 in 12 podaj, Barnes 24).(Alexander 19, Diallo in Bazley po 15; Gordon 25, Wood (11 skokov) in Wall po 18).(Johnson 25 in 10 skokov, DeRozan 14; Dieng 19 in 9 skokov, Clarke 18).