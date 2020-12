Luka in Goran zelo solidno, Dallas in Miami slabo

Goran Dragić je floridski dvoboj izpeljal tako kot se od njeega pričakuje, a manj razpoložen je bil najboljši Miamijev mož Jimmy Butler. FOTO: Alex Menendez/AFP

Košarkarji Dallasa so odprli novo sezono s porazom v Phoenixu. kjer so izgubili s 102:106.je bil najboljši strelec tekme z 32 točkami. Orlando je premagal Miami s 113:107. Tudi 20 točkni pomagalo finalistom minule sezone. Tretji slovenski košarkar v NBA(Denver) v porazu po edinemu podaljšku v včerajšnjih in današnjih tekmah proti Sacramentu ni igral.Najbolj viden je bil učinek Luke Dončića z 32 točkami, osmimi skoki in petimi podajami v dresu Dallasa, toda Ljubljančan je bil nenatančen pri metu za tri točke. Zgrešil je vseh šest poskusov.Zelo razpoložen je bil Goran Dragić. Miami je sicer izgubil proti Orlandu s 107:113, a je starejši Ljubljančan ob 20 točkah zbral še sedem podaj in štiri skoke. S 25 koši in 11 skoki je bil bolj razpoložen od njega le. Pri Orlandu je 25 točk dosegel tudi. Orlando je do zmage prišel v zadnji četrtini, ki jo je dobil kar s 34:24.Vlatko Čančar v najvznemirljivejši tekmi večera ni zaigral. Tudi izjemen večer Srba, ki je 29 točkam dodal 15 skokov in 14 podaj ter tri atraktivne blokade, ni bilo dovolj.Na božični večer bo v NBA prost dan. Že na praznični dan pa Miami čaka dvoboj z New Orleansom, Dallas pa spektakularni v gosteh s prvaki LA Lakers.(Fournier 25 – met 13:9, Gordon 20, Ross 19, Vučević 15 točk in 11 skokov, Fultz po 15, Birch in Anthony po 6, Carter Williams 4, Okeke 3; Adebayo 25 – met 16:11 in 11 skokov, Dragić 20 – met 13:8, za tri 4:1, prosti meti 3:3), 7 podaj in 4 skoki v 26 minutah, Butler 19, 7 podaj in 7 ukradenih žog, Robinson 14, Herro 13, Achiuwa 8, Olynyk 5, Harkless 3).(Booker 22 – met 15:8, Bridges 18, Johnson 15, Ayton 13, Payne 11, Paul 8, Smith in Crowder po 4; Dončić 32 – met 26:11, za tri 6:0, prosti meti 12:10, 8 skokov in 5 podaj v 36 minutah, Hardaway, Brunson in Richardson po 12, Finney Smith 11, Kleber 10, Burke 7, Powell, Green in Cauley Stein po 2).(Sexton 27, Garland 22; Rozier 42 – met 23:15, za tri 16:10).(Sabonis 32 – met 18:11 in 13 skokov, Oladipo 22, Brogdon 21; Barrett 26, Burks 22).(Embiid 29 in 14 skokov, Milton 19; Beal 31, Westbrook 21, 15 podaj in 11 skokov).(Brown 33 – met 24:13), Tatum 30 – za tri 13:6, Teague 19; Antetokounmpo 35 – met 26:13, prosti meti 8:6 in 13 skokov, Middleton 27 in 14 skokov, Holiday 25).(Siakam 20, Lowry 18 in 10 podaj; Ingram 24, 11 podaj in 9 skokov, Redick 23, Bledose 18, Ball 16, Williamson 15 in 10 skokov).(LaVine 22, Markkanen 21; Young 37 – met 12:10, 5za tri 6:5, Reddish in Bogdanović po 15).(Morant 44 – met 27:18 in 9 podaj, Brooks 16, Valančiunas 15 in 13 skokov; DeRozan 28, 9 skokov in 9 podaj, Murray 21).(Beasley 23, Towns 22 in 11 skokov, ; Jackson 19, Rose in Griffin po 15).(McCollum 23, Anthony 15, Kanter 14, Nurkić 13; Gobert (17 skokov) in Mitchell po 20, Conley 18, Bogdanović in Clarkson po 15).(Jokić 29 – met 18:11, 15 skokov in 14 podaj, Porter 24, Barton in Millsap po 14; Hield 22 , Barnes in Fox 21).