Luko Dončića so stisnili v kot, a ga še niso obvladali

Luka Dončić je prejel prijetno vest že dobro uro pred začetkom četrte tekme finala zahodne konference z Golden Statom: izvedel je, da se je tretje leto zapored uvrstil v najboljšo peterko lige NBA. Še več zadovoljstva mu je prineslo nadaljevanje večera. Košarkarji Dallasa so na domačem parketu vodili že z 29 točkami razlike in zmagali s 119:109, znižali skupni zaostanek v dvoboju na 1:3 in se vsaj za dva dneva ognili izpadu. Peto dejanje dvoboja bo že v noči s četrtka na petek v San Franciscu.

Kaj vse je bilo na četrti tekmi drugače kot na prvih treh? Je Dallasu pomagalo 16-minutno podaljšanje premora ob polčasu? Kaj je še ostalo na seznamu Dončičevih neuresničenih želja?