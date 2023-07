Maček je pripravil Dončića na glavni cilj – zlato

Končuje se prvi del priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo za košarkarsko reprezentanco začelo konec avgusta v Okinawi. Selektor Aleksander Sekulić je minuli konec tedna dobil zvezdniški okrepitvi iz lige NBA, prišla sta novopečeni kapetan Luka Dončić in Vlatko Čančar, ki je z Denverjem osvojil naslov prvaka. Oba delujeta zelo motivirano, da z reprezentanco spišeta novo veliko zgodbo.

V središču pozornosti je bil seveda Luka Dončić, na sobotnem druženju z mediji so s košarkarske zveze tudi uradno potrdili, da bo zvezdnik Dallas Mavericks v reprezentanci nosil kapetanski trak. »Res sem počaščen, da bom lahko kapetan. Pogovarjali smo se s selektorjem Sekulićem in s soigralci, oni so me na koncu izbrali, zame je to velika čast,« je novo vlogo sprejel Dončić.

Po slovesu Gorana Dragića in poškodbi Eda Murića bo prvi zvezdnik reprezentance postal tudi vodja v slačilnici. Vloga mu ni tuja, poudarja, a se nanjo vseeno ne moreš povsem pripraviti: »Že iz Dallasa sem navajen takšne vloge, tudi v reprezentanci sem občasno že bil vodja. Tega ne moreš trenirati, moreš enostavno biti človek, ki ve, kdaj povzdigniti glas in kdaj biti tiho.«

