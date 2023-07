Kapetan Dončić: »Na vsako prvenstvo grem z istim ciljem – da ga osvojim«

Slovenska košarkarska reprezentanca začenja drugi del priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo konec avgusta začelo na Okinawi. Ob koncu tedna sta se reprezentanci pridružila še zvezdnika iz lige NBA Luka Dončić in Vlatko Čančar, ki je z Denverjem postal prvak najmočnejše lige na svetu.

"Poletje je bilo dolgo, nisem veliko razmišljal o košarki, zdaj pa sem vesel, da sem nazaj. Lepo poletje bo, z veliko tekmami in treningi, se veselim," je za uvod povedal Dončić. Ljubljančan je postal tudi novi kapetan slovenske reprezentance: "To je zame velika čast, s selektorjem Sekulićem sva se pogovarjala, tudi s fanti smo se pogovarjali in tako so se odločili. Res sem počaščen."

Vlatko Čančar je razkril, da je med dopustom v Zagrebu opravil merjenje za šampionski prstan, ki ga bo dobil na začetku naslednje sezone, potrdil pa je, da igranje za reprezentanco pri njem nikoli ni vprašljivo: "V čast mi je, da sem del reprezentance, dokler bom zdrav, s tem ne bo problema, da ne bi igral. Samo da bi ostali zdravi do konca, kadar koli že bo."

FOTO: Blaž Samec/Delo

O ciljih Čančar ni želel govoriti, precej bolj jasen pa je bil Dončić: "Na vsako prvenstvo grem z enakim ciljem - da ga osvojim. Cilj je zame samo zmaga. Kdaj se izide, kdaj ne, poraz lani na Eurobasketu gotovo ni bil zadnji, ampak gledamo naprej. Bil sem jezen zaradi načina, kako se je klubska sezona končala, tudi to me je še dodatno podžgalo."

Vloga vodje pride spontano, tega se ne da naučiti

Dončić je na druženju s sedmo silo izgledal v zelo dobri formi, o kondicijski pripravi ni govoril, je pa bilo opazno, da je za njim delovno poletje. V reprezentanci ga zdaj čaka vloga vodje na igrišču in v slačilnici: "To zame ne bo nekaj novega, sem že vajen tega iz Dallasa, tudi v reprezentanci sem že bil vodja. Se pa na to ne moreš pripraviti, to pride spontano, ali si vodja ali pa nisi."

Čančar ima v Denverju obrobno vlogo, končnico je spremljal ob parketu, v reprezentanci pa bo prva izbira na položaju štiri: "Ker v Denverju nimam tako velike vloge, mi odgovarja, da jo imam v reprezentanci. To mi bo gotovo pomagalo tudi za naprej, za klubsko sezono."

V sredo v razprodanih Stožicah (20:30) na tekmi z Grčijo Dončića in Čančarja čaka prvi preizkus z reprezentančnimi kolegi v tem poletju, zvezdniški nasprotniki z Giannisom Antetokounmpom na čelu bodo že pokazali bolj jasno sliko, kako dobro je Slovenija trenutno pripravljena.

V Ljubljani tudi Jason Kidd

Kot zanimivost velja omeniti, da je v teh dneh v Ljubljani tudi njegov trener v Dallasu, sloviti Jason Kidd, s katerim so se ljubitelji košarke v prestolnici z veseljem slikali in posnetke objavili na družbenih omrežjih.

Na seznamu igralcev, ki ga je selektor Aleksander Sekulić po prvi pripravljalni tekmi sicer že skrajšal, pa je tudi naturalizirani slovenski košarkar Mike Tobey. Ta se bo soigralcem pridružil 7. avgusta, do takrat bo po individualnem programu treniral v ZDA.