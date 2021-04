Memphis nerešljiva uganka za Miami

Miami je v NBA na domačem parketu klonil proti Memphisu s 112:124. Slovenski košarkar v dresu Miamijaje igral dobrih 22 minut, v tem času pa je dosegel devet točk ter po tri skoke in podaje. Memphis je v tej sezoni še drugič končal niz Miamijevih zmag. Najprej je pred tremi tedni ustavil Miamijev niz petih zmag, zdaj pa štirih.Denverja je na krilih, ki je v 27 minutah dosegel 27 točk in 11 podaj, premagal Detroit s 134:119. Slovenski reprezentantje za moštvo iz Kolorada igral dobre tri minute in prispeval dve točki.Prvo ime dvoboja na Floridi je bil, ki je dosegel 28 točk, kar je njegov najboljši strelski izkupiček v tej sezoni. Izdatno pomoč je imel v, ki je 20 točkam dodal še deset skokov, medtem ko sta bila pri Miamiju najbolj učinkovitaz 28 inz 18 točkami.Na sporedu je bilo še šest tekem. Chicago je v gosteh premagal Indiano s 113:97, Philadelphia je v Bostonu slavila s 106:96, Los Angeles Lakers pa v Torontu s 110:101. Atlanta je na domačih tleh ukanila New Orleans s 123:107, Golden State je bil boljši od Milwaukeeja s 122:121, Los Angeles Clippers pa od Portlanda s 133:116.V noči na četrtek bo na veliko sceno stopil Dallas, ki bo gostoval v Houstonu, Denver pa se bo doma pomeril s San Antoniom. Dan kasneje bo Miami gostil prvaka iz Los Angelesa.