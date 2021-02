Miami gladko zmagal, toda izgubil Dragića

Čančar že danes, Dončić v nedeljo zjutraj

Liga NBA:

Ekipaje v košarkarski ligi NBA s 122:95 ugnala. Za zmagovite podprvake lige jeigral v prvi peterki in v 22 minutah zbral devet točk, štiri podaje in tiri skoke, vendar si je v tretji četrtini poškodoval levi gleženj in je njegov nastop na naslednji tekmi vprašljiv.Miami je do osme zmage v sezoni ob 14 porazih praktično prišel že v prvi četrtini, ko je dosegel 40 točk, do konca prvega polčasa pa 71. Tudi v nadaljevanju je domačim za visoko zmago uspelo ustaviti prvega strelca lige(7 točk), ki je zadel le en met iz igre iz 14 poskusov.Le dva večera prej je dvoboj teh dveh moštev pripadel igralcem iz ameriške prestolnice,(21 točk),(14 točk, 9 podaj, 8 skokov),(17 točk, 7 skokov) ter rezervista(25 točk, 8 skokov) in(17 točk) s soigralci pa so tokrat izpolnili načrte trenerjaMiami bo igral naslednjo tekmo v nedeljo zvečer (19), ko bo obiskal New York. Druga slovenska košarkarja v ligi NBA? Luka Dončić in soigralci pri Dallasu bodo v noči na nedeljo (2.30) gostili Golden State, Denver (Vlatko Čančar) pa bo igral v Sacramentu že danes ob 23. uri po slovenskem času.Miami : Washington 122:95 (Nunn 25, Adebayo 21, Dragić 9; Len 18, Westbrook 13)