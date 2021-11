Miami v Dallasu spet pokazal, da ima vse, le Dončića ne

V nadaljevanju preberite:

Prvi domači poraz sezone ni preveč vznemiril tabora Dallasa, kjer pa so v dvoboju z Miami Heat vseeno dobili nov prikaz tega, kako mora delovati vrhunsko moštvo. Samo Luka Dončić je (bo) premalo za Mavericks v obračunih z najmočnejšimi moštvi, kamor Miami, poražen finalist leta 2020, brez dvoma spada. Ima po mnenju mnogih najboljšega trenerja v ligi, v Patu Rileyju pa prekaljenega operativca, ki mu prav tako ni para. Dončiću je sinoči na pomoč izdatno priskočil Jalen Brunson, a tudi razbremenitev v napadu in strelski rekord sezone Ljubljančanu nista pomagala v lovu na vročico. Kaj sta po tekmi povedala Dončić in trener Jason Kidd?