Michael Jordan za milijon dolarjev tedensko najel jahto v Splitu

Michael Jordan, eden najboljših košarkarjev v zgodovini, je v nedeljo zvečer pripotoval na oddih na Hrvaško. Največji zaslužkar med športniki je z zasebnim letalom pristal na splitskem letališču, zatem pa se je s spremstvom v treh kombijih prepeljal na luksuzno 95-metrsko jahto O'Para, ki ga je čakala v splitskem pristanišču.



Nekdanji zvezdnik moštva Chicago Bulls, s katerim se je v ligi NBA veselil šestih lovorik, počiva na luksuzni jahti v družbi soproge Yvette Prieto. Tako poroča Jutarnji list na svoji spletni strani, na kateri je objavil tudi fotografije Jordana, ki v sproščenem vzdušju kadi cigare.



Časnik domneva, da se bo 58-letni Američan v prihodnjih dneh srečal tudi s svojim nekdanjim hrvaškim soigralcem Tonijem Kukočem, s katerim delita tudi strast do golfa. Morda bosta obravnavala tudi protokol o Tonijevem sprejemu v košarkarsko hišo slavnih. Na sprejemu, ki bo 11. septembra v Springfieldu, bo imel Jordan pomembno vlogo, saj bo Kukoča spremljal do slovesnega odra.



Hrvaški mediji poročajo, da je Jordan za milijon dolarjev tedensko najel 95-metrsko jahto, ki lahko sprejme do dvanajst gostov in do 29 članov posadke. Na jahti je 14 sob, med katerimi so tudi posebne sobe in apartmaji VIP. Na krovu imajo heliodrom, a tudi bazen, jacuzzi, savno, telovadnico, bar in številne druge ugodnosti za dobro počutje, poroča zagrebški časnik 24 sata.



Na Hrvaškem so letos počitnice preživeli tudi nekateri drugi znani športniki, med njimi tudi angleški nogometaš Jack Grealish, ki je letos za 100 milijonov funtov prestopil iz Aston Ville v Manchester City. Grealish je s srčno izbranko Sasho Attowod obiskal Dubrovnik, hrvaški mediji pa so zabeležili, da je par užival na tamkajšnji plaži za nudiste.



Eden najboljših svetovnih teniških igralcev Roger Federer je bil na počitnicah na Lošinju, medtem ko je bivša ruska teniška igralka Marija Šarapova za letošnje počitnice izbrala jug Dalmacije. V Dubrovniku je bil tudi hollywoodski zvezdnik Harrison Ford, ki je bil na Hrvaškem v družbi s soprogo, prav tako ameriško igralko Calisto Flockhart.

