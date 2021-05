Srbskemu asu po sanjskem večeru ostalo še dovolj moči tudi za petje

Košarkarji moštva Anadolu Efes so novi prvaki evrolige. V velikem finalu zaključnega turnirja v Kölnu so po hudem boju s 86:81 (65:58, 39:36, 15:22) strli odpor igralcev Barcelone in se prvič v klubski zgodovini veselili prestižne lovorike.Med glavnimi junaki turške zasedbe je bil Srb, ki je k zmagoslavju prispeval 25 točk, s čimer je bil najboljši strelec tekme. Po finalu so ga razglasili za najboljšega igralca zaključnega turnirja, izbrali pa so ga tudi za MVP rednega dela in končnice. Po sanjskem večeru mu je ostalo še toliko moči, da je med televizijskim intervjujem zapel še pesem.Američan s turškim potnim listomje k podvigu Anadoluja dodal 21 točk, več kot deset jih je dosegel še Turek(12). Najbolj učinkovit pri Barceloni je bil Američan, ki je v statistiko vpisal 23 točk. Američan s slovaškim državljanstvomje prispeval 18 točk, Američan, ki sicer brani barve ugandske reprezentance, pa je zbral 17 točk in 11 skokov.V tekmi za tretje mesto so košarkarji milanskega Armanija s 83:73 (60:57, 40:34, 20:23) ugnali moskovski CSKA.