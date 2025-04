Milwaukee in Orlando odhajata domov, Denver do vodstva

Znani so že štirje udeleženci četrtfinala končnice severnoameriške košarkarske lige. Branilci naslova in 18-kratni prvaki lige NBA Boston Celtics so se uvrstili v polfinale vzhodne konference, ko so s 4:1 v zmagah izločili moštvo Orlando Magic. Jayson Tatum je dosegel 35 točk, 10 podaj in osem skokov, Celtics pa so v torek zvečer opustili svoj običajni boj za trojke in premagali Orlando s 120:89 v peti tekmi končnice prvega kroga.

»Samo najti morate drugačne načine,« je dejal trener Celtics Joe Mazzulla, čigar ekipa je v redni sezoni postavila rekorde lige NBA za največ košev za tri točke. A tokrat Kelti v prvem polčasu niso dosegli niti ene trojke, prvič po skoraj štirih letih. »K temu nas je prisilila ta serija. Vsaka serija zahteva različne stvari,« je dejal Mazzulla. »Moraš biti sposoben zmagati na različne načine na obeh straneh.«

Franz Wagner je dosegel 25 točk, Banchero 19, Wendell Carter Jr. pa 12 točk in 10 skokov za Magic, ki ni zmagal v končnici, odkar so jih Dwight Howard, Vince Carter in trener Stan Van Gundy leta 2010 popeljali do finala vzhodne konference.

Cleveland, ki je s 4:1 v zmagah izločil Miami Heat, se bo v drugem krogu končnice pomeril s košarkarji Indiane. Pacers so s 4:1 v zmagah izločili Milwaukee Bucks. Indiana je na odločilni peti tekmi prvega kroga slavila po podaljšku s 119:118 ter že drugo sezono po vrsti izločila Bucks. Kljub temu da so ostali brez Damiana Lillarda, ki je utrpel poškodbo Ahilove tetive, so se Bucks nepričakovano dobro upirali Pacers.

Giannis Antetokounmpo je blestel s trojnim dvojčkom (30 točk, 20 skokov, 13 podaj), v drugi četrtini so si Bucks prigarali 20 točk prednosti, nato pa štiri 53 sekund pred koncem. Toda dva prosta meta, ki jima je sledilo zabijanje Tyreseja Haliburtona (26 točk, 9 podaj), sta Indiani omogočila izenačenje, preden je Antetokounmpo zgrešil met, ki bi prinesel zmago.

V podaljšku je nato nepričakovani junak Gary Trent Jr. (33 točk) prikazal veličastno predstavo, Bucks so 40 sekund pred koncem povedli s sedmimi točkami prednosti. Haliburton je domačo ekipo približal na eno točko, preden je usodna napaka Trenta mlajša obrnila tehtnico na stran Indiane, kar je Haliburtonu omogočilo, da je žogo pretvoril v polaganje.

Poraz pomeni konec končnice za Milwaukee, prvaka iz leta 2021, ki je že tretjo sezono po vrsti doživel polom v prvem krogu končnice. V zahodnem delu končnice lige NBA si je konferenčni polfinale zagotovila ekipa Oklahoma City Thunder, ki je s 4:0 odpravila Memphis. Denver, za katerega igra tudi Vlatko Čančar, je v seriji proti Los Angeles Clippers povedel s 3:2 v zmagah.

Denver je na peti tekmi prvega kroga končnice na domačem parketu slavil s 131:115, priložnost za igro je dobil tudi Čančar, ki je odigral dve minuti, sicer brez statističnega učinka. Nikola Jokić je zabeležil trojnega dvojčka (13 točk, 10 skokov, 12 podaj), a je tokrat glavno breme prevzel njegov soigralec Jamal Murray s 43 točkami.

Los Angeles Lakers Luke Dončića proti Minnesoti zaostaja za dve zmagi (1:3), prav tako si je Golden State v končnici proti Houstonu priigral prednost z izidom 3:1 v zmagah. Dončić bo znova na parket stopil v četrtek zgodaj zjutraj po slovenskem času ter skušal preprečiti prezgodnje slovo iz končnice.