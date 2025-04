Dončić o sodnikih, ribarjenju na Hrvaškem in LeBronu Jamesu (VIDEO)

Slovenski košarkar Luka Dončić je nedavno opravil nenavaden, a sproščen intervju s Calebom Pressleyem, voditeljem oddaje Sundae Conversation na družbenem omrežju youtube. Kmalu po začetku intervjuja je Presley Dončića povprašal o sodnikih.

»Katere lastnosti moraš imeti, da postaneš sodnik?« je voditelj vprašal 26-letnika. »Ne vem. To je težko vprašanje,« mu je odvrnil Dončić. Pressley je nato vprašal, ali Dončić sovraži sodnike, Ljubljančan pa je nasmejan odgovoril, da jih ima rad, kasneje pa je dodal še, da nikoli ne bo postal sodnik.

Dončića je Pressley zaslišal tudi o njegovih novih soigralcih, predvsem Austinu Reavesu in Daltonu Knechtu. Na vprašanje, ali se ob igranju z njima počuti kot v Sloveniji, pa je odgovoril, da ne, ker je sam Slovenec. Voditelj je omenil tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovo soprogo Melanio. Na vprašanje, kako pogosto razmišlja o Melanii, je Dončić hitro odgovoril, da je »izven politike«.

Voditelj je nato začel »tradicionalni slovenski segment«, v katerem je moral Dončić izbrati najboljšega igralca vseh časov, izbiral pa je med Michaelom Jordanom, LeBronom Jamesom in seboj. Dončić se je vprašanju izognil in odgovoril, da tega »ne more«. Pressley je zvezdnika Los Angeles Lakers vprašal, koliko letno zapravi za skrb za svoje telo, saj naj bi James zapravil okoli milijon dolarjev letno, Dončić pa mu je v šali odgovoril, da on za skrb porabi dva milijona dolarjev.

Ljubljančan v intervjuju pojasnil, da ga navzočnost zvezdnikov v Staples Centru ne moti. Ko pa je izbiral, pred kom bi bil najbolj živčen, je izbral Bronnyja Jamesa, sina LeBrona Jamesa. Dončič je voditelju razložil tudi, da se vsako poletje vrne v Slovenijo. Pressley ga je vprašal, če se vrne, da ribari, a mu je Luka odgovoril, da to počne na Hrvaškem.