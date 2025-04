Pogled iz Los Angelesa: Luka nemogoče stvari počne z neverjetno lahkoto

V nadaljevanju preberite:

Nepričakovani prihod Luke Dončića v Los Angeles je spremenil delo in razmišljanje novinarjev, ki zvezdniško moštvo spremljajo od blizu. Pričakovanja so poletela v nebo, končnica se doslej ni odvijala po njihovih željah, zgodnji konec sezone pa ne bi pomenil katastrofe. Dončić je za LA Lakers naložba za prihodnost, je v pogovoru za Delo poudaril Dan Woike, novinar in kolumnist največjega kalifornijskega dnevnika Los Angeles Times.

Kaj vas je v prvih mesecih dobe Luke Dončića v Los Angelesu najbolj presenetilo?

Ko imaš priložnost Luko vsak dan gledati od blizu in v živo, te navduši z neverjetno lahkoto, s katero počne nemogoče stvari, o katerih drugi niti razmišljajo ne. Nekako se uspe premikati zelo hitro, čeprav je videti počasen, in vedno nekako pride do prostora za podajo ali met, čeprav ga branilci tesno pokrivajo.

Ste imeli občutek, da bosta Luka in LeBron James dobro sodelovala na košarkarskem igrišču?

Bil sem optimist, da lahko dobro sodelujeta, ker sta oba zelo inteligentna igralca. V zadnjih letih smo spoznali, kako prilagodljiv je James, ko je obkrožen z nadarjenimi košarkarji najvišje ravni.

Serija z Minnesoto visi na nitki. Kako lahko Lakers zasukajo izid?

Pričakoval sem izenačeno in napeto serija. Los Angeles nekako mora poiskati način, da pridejo do lažjih metov tudi za ostale, ne le za LeBrona in Luko, ki igrata dobro. Še naprej bodo morali biti zelo agresivni in pripravljeni na boj. Ko igrajo na postavljeno obrambo, morajo igralci brez žoge več vtekati in to početi bolj odločno, da obrambo vržejo iz ravnotežja. Zelo pomembni bi bili tudi lahki koši po protinapadih, zaenkrat to Los Angelesu ne uspeva.