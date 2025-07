Milwaukee prečrtal Lillarda za največji odkup pogodbe v zgodovini lige

Košarkarsko moštvo Milwaukee Bucks se je po poročanju ESPN odpovedalo zvezdniku Damianu Lillardu in poskrbelo za največji odkup pogodbe v zgodovini severnoameriške lige NBA. Štiriintridesetletni branilec je imel z Bucks sklenjeno še dveletno pogodbo v višini 96 milijonov evrov.

Lillardu bodo po odkupu pogodbe po poročanju tujih medijev preostanek denarja izplačali v petih letih, 34-letnik, ki trenutno zdravi strgano ahilovo tetivo, pa ima proste roke pri izbiri naslednjega delodajalca. Na igrišča se bo predvidoma vrnil leta 2026.

Milwaukee je presenetljivo potezo povlekel potem ko si je na prostem tržišču zagotovil centra Mylesa Turnerja, ki je bil del ekipe finalistov lige Indiana Pacers.

Z Bucks je 29-letni Turner podpisal štiriletno pogodbo v višini 91 milijonov evrov. Indiana mu je ponujala triletno pogodbo v višini 51 milijonov evrov, a bi se s Pacers težko boril za visoka mesta po strgani ahilovi tetivi zvezdnika Tyresa Haliburtona na zadnji tekmi finala proti Oklahoma City Thunderju.

Lillard je zdaj rekorder po odkupu pogodbe v NBA, prejšnji rekord je imel v lasti Bison Dele, ki so mu Detroit Pistons po sporazumni prekinitvi petletne pogodbe izplačali 31 milijonov dolarjev.

Bucks so pred tem podaljšali pogodbo z Bobbyjem Portisom in ekipi dodali Garryja Trenta ml., Taureana Princea, Vasilije Micića, Garryja Harrisa in Kevina Porterja, medtem ko se je v Los Angeles k Clippers podal dolgoletni center Brook Lopez.