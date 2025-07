Roglič bo na letošnjem Touru v novem dresu

Red Bull Bora Hansgrohe je tik pred začetkom dirke po Franciji predstavila nove Specialized drese, ki jih bodo njihovi kolesarji nosili na letošnjem Touru. Obenem so predstavili tekmovalno ekipo, na čelu katere je slovenski Primož Roglič.

»Omejena kolekcija je poklon državi, navijačem in legendarnim cestam, zaradi katerih je Tour de France najboljša dirka na svetu,« so zapisali na spletni strani ekipe. Dodajajo, da so si pri oblikovanju pomagali z nepozabnimi francoskimi nogometnimi dresi izpred dvajsetih let.

Kljub podobnim dresom pa se bodo v kolesarski ekipi zagotovo nadejali boljšega zaključka, kot so ga bili deležni galski petelini. Leta 2006 je namreč Francija v finalu svetovnega prvenstva – ki ga je zaznamoval prekršek Zinedina Zidana – klonila proti Nemčiji.

Nov dres ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. FOTO: RBH/James Startt

»Modra, bela in rdeča barva predstavljajo francosko zastavo, razgiban potisk pa odseva razgibano francosko pokrajino – od umirjenih tlakovanih ulic na severu do tistih dinamičnih ob samem zaključku dirke.«

Ob Primožu Rogliču bo letos dirkal tudi Florian Lipowitz, ki se hitro razvija v bodočega kandidata za zmago na tritedenskih dirkah in bo imel v Franciji proste roke, da dirka na svoj rezultat. V dresu Bore bodo na Touru še Jordi Meeus, Gianni Moscon, Laurence Pithie, Mick van Dijke, Danny van Poppel in Aleksander Vlasov. Pithie, Lipowitz in van Dijke bodo sploh prvič tekmovali na Touru. Rdeči biki bodo lovili tudi etapne zmage, vse ne bo podrejeno le Rogliču.