Minnesota je izzivala Dallas – in izgubila

V nadaljevanju preberite:

Ob le šestih zadetih trojkah bi Dallasu malokdo pripisal možnosti za zmago v Minneapolisu, mnogo bolj verjeten bi bil poraz z 20 točkami razlike. A končnica vedno znova prinaša presenečenja, Kyrie Irving in Luka Dončić pa sta s 66 točkami potrdila, da je v ključnih trenutkih v ligi NBA vse odvisno od zvezdnikov. Teksašani so si priborili veliko zmago s 108:105, čeprav niso odigrali svoje najboljše tekme. »To je velika, velika zmaga, ki bo pomembna za nas,« si je po zadnji sireni oddahnil Dončić, nato pa hitro dodal: »A je šele prva od štirih.«

»To je za nas nekaj novega, ponavadi prvo tekmo izgubimo, nisem navajen, da smo v vodstvu. Zdaj bomo morali drugače pristopiti k drugi tekmi, ker je tekmec potisnjen ob zid,« se je tudi Jason Kidd znašel v neznanih vodah, proti LA Clippers in Oklahomi je Dallas prvo tekmo izgubil. Dvoboj Dallasa in Minnesote se je začel že nekaj trenutkov po veliki zmagi volkov nad Denverjem, ko je Anthony Edwards evforično napovedal, da bo ustavil tudi Kyrieja Irvinga. In s tem dregnil v osje gnezdo. »Seveda sem slišal, kaj je napovedal, to spoštujem, ker kaže na njegov neustrašen značaj,« je bil Irving diplomatski v izjavah, na igrišču pa mnogo manj.