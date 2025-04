Mlada Slovenka za zgodovino

Mlada slovenska reprezentantka Ajša Sivka je ponoči spisala novo poglavje v zgodovini košarke. Kot prvo našo igralko so namreč – kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS) – izbrali že v uvodnem krogu nabora lige WNBA, ženske različice lige NBA. Kot deseto po vrsti jo je izbralo vodstvo kluba Chicago Sky.

Izjemno nadarjena članica francoske ekipe Tarbes Gespe Bigorre je bila v družbi izbranih mladih košarkaric prisotna na naboru v New Yorku. Pričakovalo se je, da bodo Ajšo izbrali v prvem krogu in sanje nadarjene slovenske reprezentantke so se kmalu uresničile.

Kot deseto po vrsti jo je v svoje vrste poklicalo vodstvo ekipe Chicago Sky. Tako je 19-letna košarkarica iz Slovenskih Konjic postala prva Slovenka, ki so jo na naboru lige WNBA izbrali že v uvodnem krogu. Pred njo je bila leta 2012 kot 20. v drugem krogu izbrana Nika Barić, ki pa nato ni zaigrala za Minnesoto.