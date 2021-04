Morgan brez naslova, Slovenija brez reprezentanta

Košarkarji Monaca so zmagovalci evropskega košarkarskega pokala za sezono 2020/21. V današnji drugi tekmi finala so v Kazanu premagali domači Unics Kazan s 86:83. Dobili so tudi prvo tekmo na domačem terenu z 89:87.



Moštvi sta tudi danes pokazali podobno izenačeno predstavo kot na prvi finalni tekmi, na koncu pa je francoska ekipa slavila za tri točke in na ta način postala prvo moštvo te države z zmago v tem evropskem pokalu.



Monaco je po zaostanku z 81:83 dosegel zadnjih pet točk na tekmi v 15 sekundah in poskrbel za preobrat. Pri zmagovalcih je Rob Gray končal pri 25 točkah, Jaleel O'Brien jih je dodal 16. Pri poraženem Unicsu Kazanu je bil najboljši John Brown s 16 točkami.

Oba kluba sta si z uvrstitvijo v finale zagotovila udeležbo v evroligi v prihodnji sezoni.



Unics je sicer v polfinalu izločil prvega favorita Virtus iz Bologne, ki je bil v skupinskem delu tekmovanja dvakrat boljši od Cedevite Olimpije. Tudi tokrat pa v postavi ruske ekipe zaradi poškodbe ni bilo Slovenskega reprezentanta Jordana Morgana, sicer enega najboljših strelcev ekipe s povprečjem 10,7 točke in 6,9 skoka na tekmo.



Morgan jo je huje skupil. Pred finalom si je poškodoval križno vez v levem kolenu. Kot vse kaže, ga prav tako čaka operacija in posledično dolgotrajna odsotnost, zaradi katere junija ne bi mogel pomagati Sloveniji na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre v Litvi.

