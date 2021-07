Na Brniku množica čaka Luko in novopečene olimpijce

Navijači so prinesli bobne. FOTO: P. Z.

Luka in Vlatko z znanci iz NBA

Najprej z Argentino

Luka Dončić je bil prvi slovenski junak v Litvi. FOTO: Fiba

Zadovoljna Gabrovec in Perko

Četrtič bo Slovenija na poletnih olimpijskih igrah imela reprezentanco v kolektivnih panogah z žogo, po treh nastopih rokometašev (2000, 2004, 2016) bodo to prvič košarkarji, potem ko jim je uspel podvig na kvalifikacijskem turnirju v Litvi. Evropski prvaki so vajeni prisrčnih sprejemov, današnji na brniškem letališču bo spontan in poseben za #mojtim, ki gre v Tokio.Slovencev tokrat na Letališče Jožeta Pučnika ne bo moglo pripeljati letalo propadle Adrie, katere zadnji potniki so bili pred dvema letoma srebrni odbojkarji, temveč čarterski Fokker 100 romunske družbe Carpatair. Junake bo pozdravila navdušena množica, »oborožena« z zastavami, transparenti, bobni, ragljami, harmonikami ... Zbralo se jih je dobrih 100.»Čisto drugače je, ko imaš na OI reprezentanco, za katero stiskaš pesti ves turnir, in ne samo na eni tekmi,« je bil navdušen Marjan, ki se je pripeljal iz Krškega. »Pred leti sem na Obrežju pričakal rokometaše, ki so osvojili bron na SP, prav je, da naši športniki pristanejo doma,« je dodal.Kratka noč v Kaunasu gotovo ni pustila posledic na obrazih košarkarjev, ki bodo imeli zarisane široke nasmehe, ko bodo zaslišali znane napeve: Kdor ne skače, ni Sloven'c; Mi Slovenci!; Slovenija do Tokia!; Mi smo prvaki! ... Ti so odmevali že uro pred napovedanim pristankom ob 15. uri.Še ne dolgo tega je bilje razočaran, ker je z Dallasom znova moral priznati premoč LA Clippers, ampak to je bil nekakšen blagoslov pod krinko. Brez njega Slovenija ne bi šla na OI, Luka pa se bo kmalu spet srečal z nekaterimi zvezdniki lige NBA. Koliko mu pomeni olimpijski nastop, je pokazal na odločilni tekmi v Kaunasu, kjer je vpisal nov trojni dvojček (31 točk, 11 skokov in 13 asistenc) in v žep spravil tekmece iz najbolj košarkarske dežele v Evropi. Z njim je vsak njegov soigralec za vsaj 30 odstotkov boljši.Tako je, ki je v Denverju dobival le drobtinice, zadel štiri trojke in bil drugi slovenski strelec z 18 točkami. Selektorje več kot upravičil zaupanje KZS, ki mu je podaljšala mandat, in potrdil, da lahko tudi slovenska stroka doseže velike uspehe.Slovenci bodo prvo tekmo v Saitama Super Areni odigrali 26. julija (ponedeljek, 6.40 po našem času) proti Argentini, 29. (četrtek, 6.40) bo tekmica gostiteljica Japonska, 1. avgusta (nedelja, 10.20) bo še srečanje s Španijo. Nastop v četrtfinalu, kamor se uvrstita po dve reprezentanci iz vsake od treh skupin ter še dve tretjeuvrščeni, je povsem realen cilj, Slovencev v deželi vzhajajočega sonca vsekakor ne bo vodilo Coubertinovo načelo. »Ne gremo sodelovat, ampak zmagovat,« so prepričani.Tabu tema, ki je nihče noče načeti, je morebitna vrnitev, ki je sicer že pred leti sklenil reprezentančno kariero, toda zgodovinski nastop na igrah pod petimi krogi je mikaven izziv. A zanj so možnosti majhne, bo pa družino Dragić zastopal, ki ga ni bilo zraven leta 2017, ko so Slovenci iz Istanbula prinesli zlato.Čez noč naturalizirani Američan, po domače Miha, je bil zadetek v polno. Tudi zanj bo to nepozabna izkušnja.Če ne bi bilo omejitev zaradi koronavirusa, bi KZS gotovo organizirala tudi splošno veselico v glavnem mestu. Morda pa jo bosta predsednik KZSin generalni sekretarorganizirala po koncu OI, če bodo Slovenci nadaljevali s takšnimi predstavami, kot so jih kazali v Litvi.Med prvimi, ki so prišli na Brnik, sta bila predsednik OKSin generalni sekretar, zadovoljna, ker se je olimpijska odprava povečala za 12 članov. Zdaj bo štela 54 športnikov. Košarkarji bodo na Japonsko šli 17. t. m. in se tam prilagajali časovni razliki.