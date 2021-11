Na rojstni dan se je z zmago v New Yorku obdaril Toronto

Goran Dragić ni igral za Toronto. To ni več novica, temveč jasno sporočilo, da se v ozadju pripravlja njegova selitev v drug klub.

Prvega novembra leta 1946 sta New York Knickerbockers in Toronto Huskies začela pisati zgodovino NBA. Pred 7090 gledalci v dvorani Maple Leaf Gardens v New Yorku sta moštvi igrali prvo tekmo v tekmovanju Košarkarske zveze ZDA, tri leta pozneje se je uradno preimenovala v ligo NBA.

Pri zmagi gostiteljev z 68:66 je 14 točk dosegel kratkohlačnik Leo Gottlieb, pri Kanadčanih pa je bil najučinkovitejši Ed Sadowski z 18 točkami. Zgodovinski prvi koš je dosegel gost Ossie Schectman.

Goran Dragić čaka na selitev. FOTO: Dan Hamilton/Usa Today Sports

Današnji dvoboj je odločila zadnja četrtina, ki jo je Toronto prepričljivo dobil z 38:22. Prvi strelec tekme je bil s 36 točkami Britanec OG Anunoby. Pri zmagovalcih je Gary Trent Jr. dosegel še 26 točk, Fred VanVleet pa 17. Pri gostiteljih sta bila najboljša strelca RJ Barrett s 27 točkami in z 22.

Toronto je dosegel četrto zaporedno zmago.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za Denver, ki je izgubil proti Memphisu s 977:106, zaradi poškodbe ni bil v moštvu. Luka Dončić bo z Dallasom jutri (0.30) gostil Miami.