Načeta Olimpija brez centra in organizatorja nemočna

Najboljši strelec Cedevite Olimpije ob porazu v dvorani Morača proti Megi (ekipe se borijo za razvrstitev od petega do osmega mesta) je bil povratnik v zmajevo gnezdo Jaka Blažič z 19 točkami in 11 skoki, Gregor Glas jih je dodal 17, Sean Armand 15, Shawn Jones pa 10. Olimpija je bila blizu le do polčasa, ko je zaostajala za dve točki, na začetku zadnjega dela pa že za velikih 20 proti mladi ekipi Mege.

Stožiška zasedba je igrala brez poškodovanega Karla Matkovića. Hrvaški center je na prvi tekmi začutil bolečine v kolenu, magnetna resonanca pa težje poškodbe na srečo ni pokazala in prvi center Ljubljančanov naj bi se že v kratkem vrnil na parket. »Vedeli smo, da brez Matkovića ne bomo konkurenčni proti uigrani ekipi Mege, zato smo tekmo izkoristili za večjo minutažo Blažiča in Glasa, da čim prej ujameta tekmovalni ritem. Nimamo na voljo dovolj igralcev, da lahko resno treniramo in igramo. Potrebujemo predvsem centra in organizatorja igre, v nasprotnem je nemogoče igrati,« po tekmi ni bil najbolj zadovoljen italijanski strateg Simone Pianigiani.

Justin Cobbs, okrepitev na mestu organizatorja igre za novo sezono, je začutil bolečine v stopalu. Foto Cedevita Olimpija

»Za nami je težka tekma. Igrali smo proti mladi ekipi, ki igra zelo agresivno. Mi smo skupaj le nekaj dni, zato smo se skušali čim bolje prilagoditi na takšno igro. Na žalost nismo ujeli pravega ritma. Na Superpokalu je pred nami še ena tekma, najbolj pomembno pa je, da čas, ki je pred nami, izkoristimo za pripravo na začetek rednega dela sezone,« je dodal Glas, ki je, tako kot Blažič, tabor Olimpije okrepil šele po koncu slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu.

Olimpijo za konec superpokalnega turnirja danes čaka še tekma za sedmo mesto z FMP-jem. Časa za uigravanje sicer nimajo prav veliko, že v ponedeljek (25. 9.) jih v Kranju čaka slovenska superpokalna tekma, naslednjo soboto (30. 9.) pa prva tekma v ligi ABA, ko jim bo v Stožicah znova nasproti stala Mega.