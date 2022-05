Namesto kot pravi zmaji so letali le kot metulji

V nadaljevanju preberite:

V drugem dejanju polfinala lige ABA je bila beograjska dvorana Aleksandra Nikolića lepo polna, a ne do zadnjega kotička, in tudi vzdušje v njej je bilo manj naelektreno kot med torkovim dvobojem med Partizanom in Budućnostjo. Košarkarji Crvene zvezde in Cedevite Olimpije so se vendarle potrudili po najboljših močeh in prikazali zanimivo predstavo, manjkalo ji je le nekaj dramatičnosti. Ljubljančani so zadnjič vodili z 12:10, izgubili vse štiri četrtine in pred zadnjimi petimi minutami zaostajali že s 16 točkami razlike.

Kje vse so odpovedali na poti do zasluženega poraza? Kako so Beograjčani prepričljivo prišli do uspeha s skromnim metom za tri točke 6:28? Kako je dogajanje povzel Edo Murić in kako je razplet ocenil Jurica Golemac?