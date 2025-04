Nasilnega brata Nikole Jokića čaka sojenje za incident na tribuni

Košarkarjem Denverja v končnici lige NBA ne kaže najbolje. Na domačem igrišču so v 1. kolu končnice proti Los Angeles Clippers dosegli le eno zmago, toda pred tekmama v Kaliforniji se je posredno v težavah znašel najboljši košarkar Denverja Nikola Jokić. Proti njegovemu bratu Strahinji Jokiču je bila vložena vložena obtožnica zaradi incidenta pred letom dni, ko naj bi na tribuni fizično obračunal z navijačem Los Angeles Lakers. Njegov odvetnik je prepričan, da je tožba zgolj poskus hitrega zaslužka.

Strahinja je bil obtožen telesne poškodbe tretje stopnje, a je policiji povedal, da se ne čuti krivega, ker je branil starejšega moškega, ki ga pozna že zelo dolgo. Sojenje je predvideno 7. maja na okrožnem sodišču Denver County. Po poročanju Denver Posta, Nicholas Meyer (navijač, op. p.) v obtožnici trdi, da ga je neimenovani moški, ki je sedel za njim, skozi celotno tekmo »agresivno izzival«, ker je navijač jezernikov, in ga je potisnil. Strahinja je nato skočil čez sedež in Meyerja udaril v obraz.

»V tistem trenutku ni bilo nobenega varnostnika, Strahinja pa ga je še naprej brcal. Udarci so povzročili ureznine, modrice, ukrivljen nos, pretres možganov in druge resne telesne poškodbe,« so zapisali Mayerjevi odvetniki, ki so zahtevali sojenje s poroto in nedoločen znesek denarne odškodnine. Odvetniki Strahinje so odgovorili, da so v tožbi izpuščena dejstva, da izjave prič ne podpirajo Mayerjevih trditev. Strahinja in Nemanja, brata Nikole Jokića, sta bila že večkrat označena za nasilneža in sta domala na vsaki tekmi ter vedno blizu klopi Denverja.