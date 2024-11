Nekdanji najkoristnejši igralec se je v slačilnici spravil nad novinarja

Denver je brez poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja v ligi NBA premagal Utah s 129:103. Srbski zvezdnik Nikola Jokić je 27 točkam za zmago domačih dodal 16 skokov in devet podaj. Brez poraza v novi sezoni ostajata le Cleveland in Oklahoma.

Kšaorkarji Clevelanda so za sedmo zmago v Milwaukeeju tesno s 114:113 ugnali Bucks, v Los Angelesu pa so Thunder premagali Clippers s 105:92.

Donovan Mitchell je dosegel koš manj kot sekundo pred koncem za slavje Clevelanda. Videti je bilo, da so Bucks zmožni doseči šele svojo drugo zmago v sezoni, potem ko je Damian Lillard zbral 41 točk in svoji ekipi zagotovil vodstvo s 113:112 le 10 sekund pred koncem.

A je Mitchell nato ohranil mirno kri in po doseženi trideseti točki pustil forum Fiser v Milwaukeeju v osupli tišini. Posebej potem, ko se je Lillardov zadnji poskus odbil od table. Šest igralcev Cavaliers je doseglo dvomestno število točk v obračunu, ki je vključeval 19 menjav vodstva. Pri poraženi ekipi je navdušil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel 34 točk in 16 skokov.

Zvezdniški dvojec Philadelphie: Paul George, Joel Embiid (desno) težko prenaša poraze. FOTO: Mitchell Leff Getty Images Via Afp

Joelu Embiidu počil film, uvedena je preiskava o incidentu

Oklahoma je nadoknadila zaostanek 13 točk po prvem polčasu. Ekipo je ponovno vodil Shai Gilgeous-Alexander s 25 točkami. Phoenix Suns ostajajo na drugem mestu zahoda, ob enem porazu so do pete zmage prišli po slavju s 103:97 nad Portland Trail Blazers.

V Charlottu je Jayson Tatum z 29 točkami pomagal branilcu naslova Bostonu drugič zapored premagati Hornets, Celtics so zmagali s 113:103 v Spectrum Centru. Payton Pritchard je znova blestel po vstopu s klopi Bostona, saj je zadel šest trojk ob 22 točkah. Luke Kornet je dodal 19 točk, Derrick White pa 18.

V Philadelphii so 76ers, ki so na začetku sezone brez poškodovanega Joela Embiida in Paula Georgea, znova klonili, Memphis je zmagal s 123:107. Jaren Jackson Jr. je s 27 točkami vodil Grizzlies, Ja Morant je dodal 18 točk in 12 podaj.

NBA je po tekmi sporočila, da preiskuje poročila, da je bil Embiid vpleten v prepir v slačilnici z novinarjem po porazu. »Zavedamo se poročil o incidentu v slačilnici Sixers nocoj in začenjamo preiskavo,« so po poročanju ameriških medijev sporočili iz NBA.

San Antonio Spurs so izenačili razmerje zmag in porazov na 3:3 po zmagi proti Minnesoti Timberwolves s 113:103, medtem ko so Golden State Warriors napredovali na 5:1 po zmagi po podaljšku v Houstnu proti Rockets s 127:121.