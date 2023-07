Ne strinja se z Nesterovićevo odločitvijo, a jo spoštuje

Za slovenskega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića bo letošnje poletje drugačno kot mnoga v zadnjih 16 letih, saj kljub prihajajočemu svetovnemu prvenstvu ne bo imel reprezentančnih obveznosti. Kot je danes potrdil novinarjem, je odločitev o dokončnem reprezentančnem slovesu začutil po lanskem evropskem prvenstvu.

Dragić te dni preživlja v Laškem, kjer fundacija z njegovim imenom že deveto leto organizira košarkarski kamp za otroke. Na njem z okoli 30 sodelavci skrbi, da 140 otrok, starih med devet in 15 let, iz sedmih držav dobi nova košarkarska in tudi druga življenjska znanja.

Po 16 letih v slovenskem dresu je Dragić pojasnil, da mnogim kljub lepim spominom v dresu Slovenije odločitev ni bila pretežka. »Takoj po lanskem evropskem prvenstvu sem nekako vedel, tako da ni bilo nobenega pretiranega razmišljanja,« je dejal 37-letni Ljubljančan. »To preprosto začutiš. Ko enkrat gre strast do treningov, točno veš, koliko je ura. Veš, da je čas za umik,« je pojasnil svoje razmišljanje.

Dobrota je sirota

Te dni odmeva tudi slovo njegovega nekdanjega reprezentančnega soigralca Raša Nesterovića. Na novico o odstopu Nesterovića kot generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS) se je Dragić odzval že na instagramu s pripisom, da je dobrota sirota. A pravo, da ni želel poslati kakšnega globljega sporočila.

Z Rašem Nesterovićem sta bila reprezentančna soigralca in ostala prijatelja. FOTO: Sandi Fišer

Odhod Nesterovića ocenjuje kot veliko izgubo za KZS. »Rašo je bil arhitekt reprezentančnega mozaika. Pod njegovim vodstvom ni bilo več odpovedi, z njim so vedno vsi prišli, vedno je bila dobra kemija. V košarkarskem smislu je vedno vlekel dobre poteze, pripeljal je Igorja Kokoškova, potem naturaliziral Anthonyja Randolpha in Mika Tobeyja,« je naštel.

Kot je dodal, bo težko zapolniti velike Nesterovićeve čevlje, a ocenil, da to ne bi smelo vplivati na osredotočenost reprezentance pred SP. »Rašo najbolje ve, zakaj se je to zgodilo ravno v tem trenutku. Po moje je prišlo do nekih nesoglasij in mogoče ni videl več poti naprej. Moramo spoštovati njegovo odločitev. Če me pa vprašate, jaz se s tem ne strinjam. Jaz bi mu rekel, naj še nadaljuje, ampak to je njegova osebna odločitev, ki jo moramo spoštovati.«

Čaka na odziv trga

Dragić se te dni sicer ukvarja z iskanjem delodajalca v ligi NBA, saj želi odigrati še eno sezono pred tekmovalno upokojitvijo. Njegova želja je jasna. »Želel bi igrati v Miamiju. Tam sem doma, tam hodita moja otroka v šolo. Čakam, da se tržnica v ligi NBA poživi. Glavno vprašanje zdaj je, kam bo šel Damian Lillard. Ko se bo to rešilo, se bo marsikaj sprostilo tudi za druge igralce. Trenutno smo v pogovorih z nekaj klubi, novica bo prišla ven v nekaj dneh,« je napovedal.

Po koncu klubske kariere želi ostati v košarki. V kakšni vlogi, še ne ve. »Veliko razmišljam o tem. Vsak dan prinese novo zamisel. Edino, kar vem, je, da bi rad ostal v košarki, rad bi delal z mladimi v nekem klubu, najraje v ligi NBA. Ne kot trener, ampak bolj v ozadju, v športnem vodstvu kakšnega kluba.« je še dejal kapetan zlate slovenske generacije.