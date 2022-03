Irving se je ustavil pri rekordnih 60 točkah

Slovenski košarkar Goran Dragić je z Brooklynom v v ligi NBA gostoval pri Orlandu in se veselil zanesljive zmage s 150:108. Dragić je v 20 minutah v statistiko vpisal štiri podaje in tri skoke, iz igre pa je zgolj dvakrat neuspešno vrgel proti košu. Zato pa je bil strelsko precej bolj navdahnjen njegov soigralec Kyrie Irving, ki je v 35 minutah dosegel 60 točk (od tega osem trojk), kar je njegov rekord. Irving je spočit in brez poškodb; zveznik Netsov namreč ni cepljen, zato mora zaradi lokalnih ukrepov v New Yorku izpustiti vse domače tekme. Obenem mu moštvo ne pusti niti trenirati z ekipo, na domačih tekmah pa ne bo igral, dokler ne bo za to izpolnjeval pogojev.

Četrta zaporedna zmaga Brooklyna

Irving in Kevin Durant (19 točk), ki je na prejšnji tekmi proti New Yorku dosegel 53 točk, sta prva soigralca, ki sta na zaporednih tekmah dosegla več kot 50 točk. Na drugih tekmah je Indiana izgubila proti Memphisu s 102:135, Miami je premagal Detroit s 105:98, New Orleans pa je klonili pred najboljšim v ligi Phoenixom 115:131.

A košarkarska tekma večera onstran Atlantika je bila po zaslugi Irvinga zmaga mrežic nad že odpisanim Orlandom. Brooklyn je s četrto zaporedno zmago osma najboljša ekipa vzhodne konference. Z razmerjem zmag in porazov 36:33 je ohranil upanje za samodejno uvrstitev v končnico. Za šestouvrščenim Clevelandom zaostajao tri zmage.

Devetindvajsetletnik, ki je bil rojen v Melbournu v Avstraliji in še vedno ne more igrati na domačem parketu zaradi tega, ker ni cepljen proti koronavirusu, je za tri točke presegel svoj dosedanji najboljši izkupiček 57 točk, ki jih je dosegel leta 2015, ko je igral za Cleveland ob zmagi nad San Antoniom. »Počutil sem se dobro,« je po svojem epskem nastopu dejal Irving. »To je res dokaz o tem, kako smo se kot ekipa trudili – le dajemo si samozavest in delamo prave stvari.«

»Ko lahko dosežeš 60 točk, tekoče, ne da bi se silil, ne da bi imel preveč slabih metov, prideš na klop in te fantje podpirajo in ti pravijo, naj grem po rekord, zato je vredno igrati košarko,« je bil navdahnjen s podporo Irving, sedemkratni udeleženec tekme All-Star, član zlate olimpijske reprezentance ZDA iz Ria de Janeira.

Brooklyn je zgolj v prvi četrtini zbral 48 točk, v drugi četrtini pa 38 in ob polčasu vodil s 86:56.

Kyrie Irving je bil neustavljiv za košarkarje Orlanda. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports

Irving je v tistem uničujočem prvem polčasu prispeval 41 točk, v tretji četrtini je prišel do 50 točk ob spodbujanju navijačev Orlanda in skandiranju s tribun »Kyrie, Kyrie«, z dvema prostima metoma je izenačil svoj prejšnji rekord pri 57, nato pa je z metom za tri točke z osmih metrov dosegel mejo 60 točk.

Irving je dosegel mejnik le 24 ur po tem, ko je Karl-Anthony Towns iz Minnesote dosegel 60 točk ob zmagi nad San Antoniom. To je prvič, da sta različna igralca po letu 1962 dosegla 60 točk na zaporednih tekmah v ligi NBA. Mrežice so zgolj v prvi četrtini zbrale 48 točk, v drugi četrtini pa 38 in ob polčasu vodile s 86:56.

Trener Brooklyna Steve Nash je imel težave poiskati prave besede in presežnike ob Irvingovem rekordnem nastopu. »On je preprosto neverjeten,« je dejal Nash. »Počutil sem se, kot da je imel vrhunec moje kariere v prvih 12 minutah igre,« je dejal dvakratni MVP lige NBA. »Nekaj posebnega je gledati ga vsak večer, še bolj posebno je bilo spremljati ga na takšni tekmi, ko dobi, kar hoče, in ima popoln nadzor. Užitek je videti to od blizu in biti del tega,« je bil vzhičen trener.