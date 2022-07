Nekdanji evropski prvak zdaj gurman in šef logistike

V nadaljevanju preberite:

»Ob ponedeljkih imamo običajno operativni sestanek, kolegij oziroma kolokvij. Mene čaka razvoz hlebčkov, dostava in podobna dela. Odvisno, kako veter zapiha. Praviloma so naši ponedeljki zasedeni in pestri,« nam ob obisku v Novem mestu pove danes 42-letni Matjaž Smodiš, nekdanji vrhunski košarkarski as, trikratni prvak evrolige, reprezentant, danes pa vodja logistike v podjetju Kralj Matjaž, ki uspešno deluje od leta 2018.