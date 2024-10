Luka je najboljši na svetu, z njim so ambicije reprezentance vedno visoke

V nadaljevanju preberite:

Začenja se liga NBA, jadransko in državno košarkarsko prvenstvo sta v polnem zamahu, enako velja za evropske lige. Čez slab mesec dni bo nastopil tudi čas za prvi reprezentančni premor, Slovenija bo z dvema tekmama proti Portugalski nadaljevala lov za vozovnico za evropsko prvenstvo 2025. Ob koncu tekmovalno zelo pestrega oktobra je selektor moške reprezentance Aleksander Sekulić v pogovoru za Delo ocenil videno in ponudil pogled na prihodnost reprezentance, delo z mladimi in tudi možnosti Luke Dončića, ki začenja pohod na vrh lige NBA.

Reprezentanca je razpeta med pomlajevanje in tekmovalne ambicije, ki jih z Luko Dončićem, enim najboljših košarkarjev na svetu, preprosto mora imeti.

Jaz trdim in stojim za tem, da Luka je najboljši na svetu. Izkoristiti moramo dejstvo, da imamo v svojih vrstah košarkarja, kot je Dončić, ki košarki in Sloveniji nasploh prinese ogromno. Z njim je izpolnjen en pogoj za vrhunski rezultat, želim si, da bi imeli ob njem vedno vrhunsko ekipo, ki bo skupaj z Lukom rastla in napredovala. Le tako lahko pridemo do odmevnega rezultata, v zadnjih 20 letih, od leta 2005 smo nenehno blizu vrha, bili smo evropski prvaki in na to moramo biti ponosni. V tej konkurenci najboljših igralcev in trenerjev na svetu je to težko, z Luko pa je bistveni pogoj že izpolnjen. Zato imamo vedno visoke cilje.

Del reprezentantov igra v Cedeviti Olimpiji, kako ocenjujete zasedbo, ki so jo sestavili v Ljubljani?

Moštvo se mi zdi dobro sestavljeno, imeli so srečo s tujci, v preteklosti so imeli tudi nekaj smole. Pripeljali so zelo dobrega trenerja, v moštvu bi si želel še kakšnega Slovenca več, a so bili najbrž omejeni s proračunom. Jaka Blažič igra veliko bolje, kot je na začetku sezone, to me zelo veseli. Sem optimističen glede možnosti Olimpije, potrebuje še nekaj časa, prepričan sem, da ji bo šlo tudi v ligi ABA bolje. Imajo dovolj mladih igralcev, ki jih vsaka ekipa potrebuje in verjamem, da bodo dočakali svojo priložnost. Je pa za Olimpijo vedno težko razvijati igralce in hkrati loviti rezultat, v preteklosti pod Zmagom Sagadinom je bila Olimpija glede tega fenomen.

