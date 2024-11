Na Zahodu za Dončića ne bo sprehoda v parku

V nadaljevanju preberite:

Tri zmage in dva poraza imajo na računu košarkarji Dallasa po uvodnem tednu sezone. Mešani rezultati so predvsem posledica nihanj v igri in slabih začetkov tekem Dallasa, za kar ima nekaj zaslug tudi Luka Dončić, ki je ob zmagi nad Minnesoto in porazu na teksaškem derbiju s Houstonom skupaj dosegel 53 točk. Pozna se tudi konkurenca v še nikoli tako močni zahodni konferenci, značilni juriši Ljubljančana v zaključkih tekem niso (vedno) dovolj.

»Moram se pogledati v ogledalo in prevzeti krivdo, preprosto bom moral biti boljši in bolj zbran,« Luka po porazu s Houstonom ni iskal krivca za še en slab začetek tekme. In imel je prav, Dallas je bil v prvi četrtini preveč zaspan, gostje so povedli s 27:15, sredi tretje četrtine pa že za 23 točk, preden je Dončić s soigralci pritisnil na plin in začel topiti prednost.

V torkovi ponovitvi konferenčnega finala z Minnesoto je v končnici za trdo priborjeno zmago (120:114) slovenski zvezdnik pokazal vse trike v svojem razkošnem repertoarju. Najprej je zaplesal okrog Rudyja Goberta in s cirkuškim polaganjem mimo Francoza povišal prednost na +5, dve minuti pred koncem pa s trojko z devetih metrov prek iztegnjene roke Nickeila Alexandra-Walkerja rešil vprašanje o zmagovalcu. »Tako to delam jaz,« mu je še (s precej bolj sočno izbiro besed) zabrusil v obraz in odšel v slačilnico.